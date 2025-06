Asilo e Regolamento Dublino III: tra clausole discrezionali e limiti del giudice

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14393/2025, ribadisce i limiti del giudice nazionale nell’ordinare deroghe al Regolamento Dublino III: il principio di fiducia reciproca tra Stati UE prevale, salvo gravi carenze accertate. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

1. Il quadro normativo europeo: funzione e struttura del Dublino III

Il Regolamento (UE) n. 604/2013, noto come “Dublino III”, è uno dei pilastri del Sistema Comune Europeo d’Asilo (CEAS). Esso disciplina i criteri per determinare quale Stato membro sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, prevenendo così richieste multiple e garantendo efficienza nella gestione dell’asilo. Il sistema si basa su una logica centralizzata, che attribuisce la responsabilità dell’esame della domanda in base a criteri oggettivi come legami familiari, rilascio di visti e modalità di ingresso nel territorio europeo.

In parallelo, Dublino III introduce ampie garanzie procedurali a tutela dei richiedenti asilo: diritto all'informazione, colloqui individuali, tutela rafforzata per i minori, assistenza legale gratuita e diritto a impugnare i trasferimenti. Tuttavia, nonostante queste garanzie, l'applicazione concreta del Regolamento ha spesso sollevato interrogativi giuridici, specie in riferimento al principio della fiducia reciproca tra Stati e al ruolo del giudice nazionale.

2. Il caso esaminato dalla Cassazione: trasferimento e obiezioni del richiedente

La vicenda analizzata nella recente ordinanza n. 14393/2025 della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso di un cittadino pakistano avverso il decreto del Tribunale di Roma che disponeva il suo trasferimento in Francia, individuata come Stato competente secondo i criteri di Dublino III. Il richiedente contestava tale decisione invocando l’attivazione della clausola discrezionale di cui all’articolo 17 del Regolamento, sostenendo che il trasferimento lo avrebbe esposto al rischio di refoulement verso il Pakistan, Paese segnato da gravi violazioni dei diritti umani.

Il ricorrente, inoltre, lamentava la mancanza in Francia di adeguate strutture di accoglienza e di assistenza sociale, fattori che avrebbero inciso negativamente sulla possibilità di proseguire correttamente il proprio iter per la protezione internazionale.



3. La clausola discrezionale e i confini del potere giudiziario

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito due principi chiave: il valore vincolante del principio della fiducia reciproca e la natura facoltativa dell’art. 17 del Regolamento. Secondo i giudici, non è consentito al giudice nazionale sindacare la decisione dello Stato di non attivare la clausola discrezionale. Tale disposizione riconosce agli Stati membri una facoltà — non un obbligo — di farsi carico della domanda anche in assenza di competenza formale, ad esempio per motivi umanitari o familiari. Tuttavia, la mancata attivazione di tale facoltà non può essere imposta dal giudice, nemmeno in presenza di rischi generici o ipotetici per il richiedente.

È possibile derogare al trasferimento solo se si dimostra l’esistenza di carenze sistemiche gravi e documentate nello Stato di destinazione, tali da violare in concreto i diritti fondamentali. Nel caso in esame, il ricorrente non è riuscito a fornire elementi sufficienti in tal senso, né a dimostrare un collegamento immediato tra la sua situazione individuale e le condizioni del sistema di asilo francese.