Applicabilità del “nuovo” art. 581, co.1-ter c.p.p. a parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato

La Quinta Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che, nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 581 comma 1-ter c.p.p., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), secondo cui «con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tale statuizione è stata resa in virtù della ‘complessiva architettura processuale’ delle sopracitate parti, così come disegnata nel combinato disposto dagli artt. 100, commi 1 e 5, c.p.p. e 154, comma 4, c.p.p.



1. Il caso: l’inammissibilità dell’appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.

Il Tribunale di Termini Imerese, in qualità di Giudice di secondo grado, dichiarava, con ordinanza, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore di fiducia della parte civile per la mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, così come previsto ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

Il difensore della parte civile proponeva ricorso per cassazione, eccependo il vizio di violazione di legge, evidenziando come la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non potesse riferirsi alla parte civile il cui domicilio, ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 5, c.p.p., si intende ope legis eletto presso il difensore per ogni effetto processuale. Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione.

3. L’ambito di applicazione dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p.

L’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., come supra accennato, impone, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ciò significa anzitutto che, all’omesso deposito, non possa sostituirsi la mera dichiarazione o elezione di domicilio già versata in atti, poiché la disposizione impone, apertis verbis, una nuova dichiarazione o elezione.

In secondo luogo, non può che osservarsi come tale requisito formale sia previsto genericamente per tutte le parti private e, pertanto, anche per la parte civile, per il responsabile civile e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non avendo la norma operato alcun distinguo tra costoro e l’imputato.

Ciò posto in termini interpretativi letterali, appare ictu oculi come la nuova disposizione non sia stata coordinata con il combinato disposto dagli artt. 100, commi 1 e 5, c.p.p. e 154, comma 4, c.p.p., i quali impongono alle parti private diverse dall’imputato una rappresentanza tecnica in senso stretto (non potendo le stesse stare in giudizio personalmente) e il cui domicilio si intende eletto ex lege presso il difensore per ogni effetto processuale. Pertanto, alla luce anche degli intenti di efficienza ostentati dal Legislatore delegato nella relazione illustrativa della riforma, è doveroso chiedersi quale sia la funzione di una norma che imponga alla parte civile, così come alle altre parti private diverse dall’imputato, il deposito di un atto ribadente una elezione di domicilio presso un difensore munito di procura speciale, senza la cui mediazione, peraltro, non potrebbero nemmeno stare in giudizio.

Tale argomentazione pragmatica aveva già indotto la dottrina a ritenere come la disposizione in esame avesse un ambito di applicazione ben più ristretto di quanto apparisse, escludendovi dal novero dei destinatari del suddetto onere la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato, e mantenendovi certamente l’imputato.