Applicabilità dell’art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p. nel procedimento di prevenzione

La Sesta Sezione penale ha affermato che non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.



1. I fatti

La Corte di Appello di Firenze (Sezione misure di prevenzione) ha aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. già adottata dal Tribunale di Firenze.

La misura era applicata in considerazione della pericolosità generica ex art. 1 lett. c), d. lgs. 159/2011 e, in particolare, di precedenti penali per tentato furto in abitazione a carico dell’imputato e carichi pendenti per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina in danno di militari italiani, porto illegale di coltello e danneggiamenti plurimi.

L’aggravamento della misura disposto dalla Corte di appello disponeva la durata della sorveglianza speciale da anni due ad anni quattro, con il divieto di soggiorno nel Comune di Firenze e l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria ed era motivato in ragione del fatto che, successivamente all’applicazione della misura di prevenzione, l’imputato risultava avere posto in essere una serie di condotte di reato gravemente lesive dei beni giuridici protetti da disposizioni in ordine pubblico.

Avverso il decreto di aggravamento, è stato proposto ricorso per Cassazione deducendo, in via preliminare (e per ciò che in questa sede rileva), l’ammissibilità del ricorso stesso, evidenziando che al procedimento di prevenzione non si debba applicare l’art. 581, commi 1-ter e quater cod. proc. pen., avente ad oggetto la necessità per il difensore di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e di munirsi dello specifico mandato ad impugnare, nel caso di assenza.

Con i due motivi di ricorso si eccepisce la incompetenza funzionale della Corte di appello a pronunziarsi sulla richiesta di aggravamento e violazione di legge per assenza della motivazione in ordine alla espressa richiesta della difesa, contenuta nelle note di discussione orale, di procedere a perizia psichiatrica nei confronti del proposto.

2. Applicabilità dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. nel procedimento di prevenzione: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, rileva che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e che ciò preclude, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini, l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.

La Suprema Corte fa espresso riferimento all’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. con il d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), il quale “restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo“.

E questo, ad avviso della Corte, è in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134 che, all’art. 1, comma 7, lett. h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa nell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. (“nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio“).