Aggiudicazione senza incanto e termine per il saldo prezzo: la posizione della Cassazione

La disciplina delle vendite giudiziarie è da sempre fonte di dubbi interpretativi, soprattutto in merito alla decorrenza dei termini per il pagamento del saldo prezzo e alla qualificazione giuridica dell’aggiudicazione. L’ordinanza n. 11376/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente questi profili, offrendo un chiarimento rilevante per professionisti, delegati alla vendita e offerenti.

Il caso trae origine da una procedura esecutiva immobiliare e si sviluppa attorno a due questioni centrali: (1) da quando decorre il termine per il versamento del prezzo in caso di aggiudicazione senza incanto; (2) se sia legittimo distinguere tra aggiudicazione “provvisoria” e “definitiva” in tale tipologia di vendita. Per approfondimenti sul tema, abbiamo pubblicato il volume La divisione endoesecutiva dei beni immobili, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda processuale e il problema interpretativo

L’episodio oggetto della controversia nasce dinanzi al Tribunale di Vicenza, nell’ambito di un’esecuzione immobiliare conclusasi con vendita senza incanto. Una società si era aggiudicata l’immobile, beneficiando della possibilità di corrispondere il saldo prezzo in forma rateale. Trascorsi alcuni mesi, l’aggiudicataria chiedeva la revoca della propria offerta, sostenendo di non aver ancora ricevuto una “conferma” formale dell’aggiudicazione e ritenendo, pertanto, che il termine non fosse ancora iniziato a decorrere.

Il giudice dell’esecuzione, però, dichiarava la decadenza dall’aggiudicazione per mancato pagamento nei termini, disponendo l’acquisizione della cauzione prestata a garanzia. L’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società veniva respinta, con conseguente ricorso in Cassazione. Per approfondimenti sul tema, abbiamo pubblicato il volume La divisione endoesecutiva dei beni immobili, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO La divisione endoesecutiva dei beni immobili Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incon- trano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Il volume si propone come strumento operativo per avvocati, professionisti delegati e operatori del settore delle esecuzioni immobiliari che intendano affrontare con competenza le questioni più complesse della divisione endoesecutiva, uno snodo cruciale nell’attuale esecuzione forzata immobiliare. Dalle fasi preliminari del pignoramento alla gestione del giudizio divisionale, dall’intervento degli ausiliari del giudice fino alla formazione del piano di riparto, l’opera guida il lettore lungo un percorso completo e approfondito.Il testo è arricchito da un formulario ragionato e dalla selezione delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti, offrendo un valido supporto teorico e pratico all’attività professionale. Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online. Maria Teresa De Luca | Maggioli Editore 24.70 € Scopri di più

2. L’aggiudicazione senza incanto: natura e stabilità

La società ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione senza incanto dovesse considerarsi “provvisoria”, fino a una successiva formalizzazione definitiva. La Cassazione ha respinto questa impostazione, ribadendo un principio consolidato: nella vendita senza incanto non vi è distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, a differenza di quanto accade nella vendita con incanto.

In altre parole, l’aggiudicazione senza incanto assume carattere definitivo sin dal momento in cui viene dichiarata, pur restando esposta a revoca nei casi previsti dall’art. 586 c.p.c. o in caso di inadempimento dell’aggiudicatario. Da ciò discende che non è necessario alcun atto di convalida ulteriore da parte del giudice: la stabilità dell’aggiudicazione è immediata, ed è su questa base che decorrono gli obblighi di pagamento.

3. La decorrenza del termine per il saldo prezzo

Il nodo principale riguardava il momento dal quale far decorrere il termine per il pagamento del prezzo, soprattutto in presenza di rateizzazione. Secondo la Cassazione, il dies a quo coincide con l’udienza nella quale l’aggiudicazione è dichiarata, ossia dal momento in cui l’aggiudicatario ha conoscenza della pronuncia.

Non vi è, dunque, spazio per ritenere che sia necessaria una “notifica” o un atto successivo che confermi l’aggiudicazione. L’aggiudicatario è immediatamente obbligato al versamento, e il mancato rispetto dei termini, anche con riferimento a una sola rata non corrisposta entro dieci giorni dalla scadenza, legittima la dichiarazione di decadenza e la conseguente perdita della cauzione.

Il principio mira a garantire certezza e celerità nella fase esecutiva, evitando che l’aggiudicatario possa procrastinare l’adempimento con il pretesto di attendere una formale conferma.



Potrebbero interessarti anche: La divisione endoesecutiva: casistica e problematiche ricorrenti nella prassi

Comunione ereditaria: le Sezioni Unite ne ammettono lo scioglimento in caso di fabbricati abusivi

4. Il richiamo al principio di buona fede

Un ulteriore argomento sollevato dalla ricorrente riguardava la buona fede contrattuale. La società sosteneva di aver confidato nella necessità di un provvedimento ulteriore che convalidasse l’aggiudicazione, ritenendo quindi legittimo attendere tale atto prima di versare le rate.

La Corte ha escluso che potesse configurarsi un legittimo affidamento in tal senso. Al contrario, le comunicazioni ricevute dal professionista delegato indicavano con chiarezza il termine iniziale per i pagamenti. Pertanto, l’invocazione della buona fede non può sovvertire la chiara disciplina normativa né giustificare l’inadempimento.

5. La prassi dei tribunali e il tema delle spese

La società, inoltre, aveva richiamato una presunta prassi del Tribunale di Vicenza secondo cui il giudice dell’esecuzione provvederebbe sempre a convalidare formalmente l’aggiudicazione. Tale prassi, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato un affidamento meritevole di tutela e, quantomeno, avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite.

La Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile. Ha ricordato, infatti, che il potere di compensare le spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazioni specifiche, salvo il rispetto dei limiti fissati dalla legge. Inoltre, eventuali prassi difformi rispetto alla disciplina codicistica non possono incidere sulla validità e sugli effetti della vendita giudiziaria, né possono creare legittimi affidamenti contrari a norme imperative.

6. Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 11376/2025 offre un importante contributo alla chiarezza applicativa in materia di vendite giudiziarie. I principi ribaditi dalla Cassazione possono essere sintetizzati come segue: Nella vendita senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva sin dalla sua dichiarazione , senza necessità di ulteriori atti confermativi.

, senza necessità di ulteriori atti confermativi. Il termine per il versamento del saldo prezzo decorre dall’udienza di aggiudicazione , momento in cui l’aggiudicatario ne ha conoscenza.

, momento in cui l’aggiudicatario ne ha conoscenza. Il mancato rispetto delle scadenze legittima la decadenza e la perdita della cauzione , anche nel caso di pagamenti rateali.

, anche nel caso di pagamenti rateali. Prassi locali e richiami alla buona fede non possono modificare la disciplina legale, né incidere sugli effetti della vendita. La decisione conferma la volontà della giurisprudenza di mantenere fermezza e certezza nella gestione delle procedure esecutive, garantendo uniformità e prevedibilità delle regole a tutela della stabilità del sistema.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!