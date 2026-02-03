La Direzione generale degli Affari interni del Ministero della Giustizia con una Circolare interviene in ambito di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, chiarendo che, nelle ipotesi ove il deposito provenga dall’Ufficiale giudiziario, la cancelleria deve procedere d’ufficio pure in assenza del pagamento del contributo unificato. La precisazione integra la precedente Circolare del 24 marzo 2025 e risolve dubbi operativi diffusi tra uffici giudiziari e UNEP. Il “ Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon . Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Le perplessità sollevate dagli uffici giudiziari



Negli ultimi mesi alcuni tribunali hanno segnalato incertezze operative circa la possibilità di rifiutare l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive quando il deposito del verbale proviene dall’Ufficiale giudiziario e non sia stato corrisposto il contributo unificato minimo previsto dall’art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002. Le questioni riguardavano in dettaglio:

le procedure esecutive per consegna o rilascio;

l’iscrizione d’ufficio ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.;

la consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati ai sensi dell’art. 520 c.p.c.

In tali ipotesi l'Ufficiale giudiziario non agisce quale parte processuale e non è soggetto agli obblighi di pagamento del contributo unificato, né svolge attività di riscossione del tributo.