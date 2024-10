Affidamento diretto e procedura di gara: intervento ANAC

2. L’affidamento diretto e la sua procedimentalizzazione



Nel caso analizzato nella delibera Anac 410/2024, l’Autorità in via preliminare considera che la procedura di affidamento in argomento fa riferimento all’articolo 50, comma 1, lettera b), quindi riconducibile all’affidamento diretto. Inoltre, nel recente documento approvato dal Consiglio dell’Autorità il 30 luglio 2024, recante “Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture”, viene fatto riferimento al fatto che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

L’ affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario. Si evince, inoltre, la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.

Nel caso di specie, l’avviso inerente al confronto dei preventivi emanato dalla stazione appaltante riporta l’indicazione che “non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito”. Trattasi, difatti, di un interpello di più operatori economici, ove comunque si ha la scelta discrezionale da parte della stazione appaltante.

Pertanto, Anac conclude deliberando che l’operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di riferimento e, in particolare, all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, in quanto, come già indicato, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.



