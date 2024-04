La società che compra il database di contatti da un terzo risponde se non verifica la legittimità della costituzione del database medesimo.



1. I fatti

A seguito di un primo reclamo nei confronti di una società fornitrice di consulenza in materia di energia, per telefonate indesiderate effettuate in assenza del consenso dell’interessato, il Garante per la protezione dei dati personali aveva comminato una sanzione amministrativa pecuniaria a detta società per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’autorità. In considerazione di tale mancanza di collaborazione, inoltre, il Garante aveva avviato un accertamento ispettivo presso la sede legale della società finalizzato a verificare come erano stati acquisiti i dati personali del reclamante e la base giuridica che avrebbe legittimato le telefonate lamentate.

A seguito del predetto accertamento, era emerso che la società aveva acquisito il contatto del reclamante da un list provider avente sede in Moldavia, che le aveva fornito 3 liste di anagrafiche contenenti circa 100.00 contatti. La società non aveva sottoscritto alcuno specifico contratto con il list provider, ma il rapporto commerciale con lo stesso era dimostrato da un documento contabile. Dall’accertamento, inoltre, è emerso come il list provider avesse ottenuto i dati in questione da un altro soggetto che lo avrebbe acquisito in maniera originaria dal reclamante.

2. Acquisto database di contatti e verifica della legittimità della sua costituzione: valutazione del Garante

In primo luogo, il Garante ha ritenuto che la società non ha fornito una documentazione idonea a dimostrare la liceità dell’acquisizione delle liste anagrafiche da soggetti terzi, cioè dal list provider.

Infatti, i documenti rinvenuti sono soltanto delle fatture emesse in favore di due diverse società che comprovano i rapporti commerciali con il list provider, ma che non permettono di comprendere l’effettiva titolarità della banca dati che è stata ceduta da questi alla società.

In secondo luogo, la società non ha esercitato un potere di controllo sulle liste di dati acquisite dal list provider. Infatti, la società si è limitata soltanto a tenere contatti con il list provider funzionali all’accordo commerciale, ma non gli ha chiesto la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di liceità del trattamento (quali l’origine dei dati, l’informativa resa agli interessati e il consenso fornito da questi ultimi). A tal proposito, il Garante ha precisato che non può escludersi una responsabilità della società nella verifica dei presupposti di liceità dei dati raccolti, in quanto la raccolta e la conservazione dei dati acquisiti da terzi attengono ad una fase del trattamento precedente e indipendente dall’eventuale promozione di servizi e prodotti dei committenti e viene svolta in piena autonomia dalla società.

Infine, la società non ha adempiuto all’obbligo informativo sulla medesima gravante a favore degli interessati. Infatti, lo script utilizzato dalla società ad ogni contatto con gli interessati riguardava soltanto la richiesta all’utente di un ricontatto nel caso in cui fosse stato interessato ai servizi di consulenza per l’energia da parte della società (che non era neanche in dicata nominativamente) e non conteneva invece le informazioni obbligatorie previste dalla normativa in tema di informativa privacy.

Analogamente, la società non ha provato che gli interessati avessero rilasciato il loro consenso specifico per la comunicazione dei propri dati a terzi (cioè la stessa società) per finalità di marketing.