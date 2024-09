Accesso PMA a donna single: la palla passa alla Consulta

4. I profili di incostituzionalità



Per il giudice, tuttavia, la norma che si dovrebbe applicare presenta alcuni profili di incostituzionalità, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata rilevante, dipendendo dalla stessa la decisione della controversia, nel senso indicato dalla ricorrente. In dettaglio, l’articolo 5 della legge n. 40, nella parte in cui nega la donna di accedere alle tecniche in questione tramite fecondazione eterologa, fecondazione resa legittima nell’ordinamento in forza della sentenza n. 162/2004 della Consulta, per il giudice fiorentino contrasta con l’articolo 3 della Costituzione. Tale articolo 5, infatti, per lo stesso giudice, prevede un’irragionevole disparità di trattamento, senza che detta disparità possa essere giustificata da alcun interesse costituzionalmente rilevante, tra categorie di soggetti, a seconda che si tratti di coppia o di single, nonostante nell’ordinamento venga ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale, come nel caso di adozione di persone single, in casi particolari, e a seconda delle risorse economiche. IL giudice ha osservato che se una donna si reca all’estero per accedere alla procedura, il rapporto di filiazione che scaturisce in Italia è riconosciuto dall’ordinamento in quanto la prassi applicativa del “turismo procreativo” conduce al superamento del divieto normativo. La Consulta, con la sentenza n. 161/2023 aveva consentito alla donna rimasta sola, di procedere con l’impianto in utero dell’embrione prima formato, garantendo la possibilità di nascere anche in un contesto familiare conflittuale. Tramite il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 di quest’anno, il ministero della Salute ha previsto che la donna, separata o vedova, ha il diritto al trasferimento in utero dell’embrione crioconservato, ove vi sia stato un precedente consenso sottoscritto dalla coppia alla fecondazione e tale fecondazione sia avvenuta. L’articolo 5 contrasta inoltre con gli articoli 3 e 13 della Costituzione, poiché non tutela, sacrificandole, le esigenze di procreazione, di cui alla sentenza n. 15/2009 della Consulta e il diritto incoercibile dell’individuo di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici, comportando una violazione della libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative. L’articolo 5 contrasta, inoltre, con l’articolo 32 della Costituzione, poiché il divieto di accesso alle tecniche in questione alla donna single viola il diritto alla salute della donna stessa, precludendo alla stessa la prospettiva di divenire madre, considerando pure il fattore temporale legato alla sua fertilità. Infine, tale articolo 5 collide con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e agli articoli 379 e 35 della Carta di Nizza, poiché il divieto normativo in rilievo collide col diritto al rispetto della vita privata e familiare e col diritto all’integrità fisica e psichica, non rispettando la libertà di autodeterminazione e di scelta, sulla propria sfera privata, con riguardo al diritto di ognuno alla costituzione del proprio modello di famiglia.