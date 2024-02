Abuso d’ufficio: abrogatio cum abolitio nel ddl Nordio

Nei giorni scorsi, al Senato, la Commissione Giustizia ha iniziato la votazione degli emendamenti al c.d. Disegno di legge Nordio, il quale prevede diverse modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.

Più precisamente, in data 10 Gennaio 2023 la maggioranza ha approvato il testo che prevedere l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, previsto e punito ai sensi dell’art. 323 c.p. ed ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni.

Giova, pertanto, sin da subito evidenziare che, secondo i contrari, il principale rischio insito nel predetto intervento normativo sarebbe quello di sospetta incostituzionalità per contrasto con le previsioni inserite nei trattati internazionali e, in particolare, con la convenzione Onu di Merida contro la corruzione.

Tuttavia, al fine di meglio comprendere le ragioni sottese alle proposte avanzate con il Disegno di Legge, la presente disamina non può esimersi dall'analizzare le ragioni, anche storiche, della presenza nel codice penale del reato di cui all'art. 323 c.p.

1. Inquadramento storico del reato di abuso d’ufficio

Fin dalla sua origine, l’art. 323 c.p. è sempre stato caratterizzato da un problema di compatibilità con il principio di precisione e determinatezza, in forza del quale le fattispecie penali devono essere descritte in modo chiaro, preciso e il più puntuale possibile, sì da poter orientare le scelte assunte scientemente dai singoli consociati.

La presenza, invece, di congeniti margini di elasticità nella fattispecie di cui al menzionato articolo è il risultato di una mai risolta tensione fra: da una parte, istanze di tipo legalitario che spingono verso un controllo a tutto tondo dell’operato della pubblica amministrazione atto a fungere da freno rispetto alla c.d. mala gestio – mala administration; e, dall’altra parte, l’esigenza di evitare un’ingerenza pervasiva del Giudice penale sull’operato dei pubblici amministratori, fonte del fenomeno della burocrazia difensiva che ha portato alla c.d. paura della firma.

Pertanto, il rischio cui può andarsi incontro nell’attività di descrizione della fattispecie risulta essere duplice: infatti, laddove il perimetro del reato non venisse puntualmente circoscritto, si rischierebbe di creare una situazione di incertezza paralizzante nell’esercizio dell’azione amministrativa, con indebiti sconfinamenti del Giudice penale in ambiti caratterizzati da opinabilità e da libertà; viceversa, se quel perimetro risultasse ristretto in modo eccessivo ne conseguirebbe il rischio opposto dell’impunità, dell’inefficacia preventiva del controllo e, infine, della mala administration.

Proprio per evitare quest’ultimo fenomeno e, più in generale, in una logica di anticipazione della tutela, al fine di prevenire tutti quei fenomeni di tipo corruttivo, il Legislatore con la legge n. 190 del 2012 ha imposto alle singole amministrazioni di provvedere ad una rilevante pianificazione in tema di anticorruzione. La fattispecie penale dell’abuso d’ufficio rappresenta, infatti, uno dei reati c.d. spia rispetto a più ampie fattispecie corruttive.

Proprio al fine di approntare una più efficace tutela, l’art. 323 c.p. è stato nel tempo oggetto di numerose modifiche, le quali, schematicamente, possono essere riassunte nei seguenti passaggi storici: Il reato di abuso d’ufficio viene previsto e punito per la prima volta nel Codice Rocco . Si configurava come una fattispecie descritta in modo molto generico, punita blandamente, a tutela anticipata, con la previsione del dolo specifico. Per integrare il reato era sufficiente la commissione, con abuso di poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale, di un qualsiasi fatto, perpetrato con lo scopo di recare ad altri danno o di procurare un vantaggio. Tuttavia, in considerazione anche della presenza di una clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), l’ambito applicativo del reato in esame risultava essere molto ristretto e circoscritto fra le ipotesi di interesse privato in atti d’ufficio e il peculato c.d. per distrazione. L’abuso d’ufficio veniva, quindi, all’epoca considerata una fattispecie ai margini del sistema dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

. Si configurava come una fattispecie descritta in modo molto generico, punita blandamente, a tutela anticipata, con la previsione del dolo specifico. Per integrare il reato era sufficiente la commissione, con abuso di poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale, di un qualsiasi fatto, perpetrato con lo scopo di recare ad altri danno o di procurare un vantaggio. Tuttavia, in considerazione anche della presenza di una clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), l’ambito applicativo del reato in esame risultava essere molto ristretto e circoscritto fra le ipotesi di interesse privato in atti d’ufficio e il peculato c.d. per distrazione. L’abuso d’ufficio veniva, quindi, all’epoca considerata una fattispecie ai margini del sistema dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Successivamente la Legge n.146 del 1990 interviene sul reato di abuso d’ufficio, da un alto, estendendo la fattispecie anche agli incaricati di pubblico servizio e, dall’altro, prevedendo un doppio finalismo della condotta, la quale doveva essere diretta a procurare un ingiusto vantaggio proprio o altrui oltre ad un danno ingiusto, con un aggravio di responsabilità allorquando il vantaggio fosse di natura patrimoniale.

interviene sul reato di abuso d’ufficio, da un alto, estendendo la fattispecie anche agli incaricati di pubblico servizio e, dall’altro, prevedendo un doppio finalismo della condotta, la quale doveva essere diretta a procurare un ingiusto vantaggio proprio o altrui oltre ad un danno ingiusto, con un aggravio di responsabilità allorquando il vantaggio fosse di natura patrimoniale. Soltanto con la Legge n. 234 del 1997 il Legislatore interviene per tassativizzare la fattispecie in esame, la quale presentava confini troppo estesi e non nitidi. Innanzitutto, la condotta posta in essere per dirsi abusiva doveva essere realizzata “in violazione di norme di legge o di regolamento”, in alternativa all’omessa osservanza di un obbligo di astensione; viene poi richiesta la patrimonialità del danno oppure del vantaggio ingiusto; e, infine, si costruisce la fattispecie come una fattispecie di danno con l’elemento soggettivo del dolo intenzionale. Nonostante il positivo intervento legislativo, gli effetti dell’attività di perimetrazione della fattispecie vengono fortemente minati dalla Giurisprudenza, la quale, attraverso un’interpretazione eccessivamente estensiva della norma, considera quali “violazioni di norme di legge”: la violazione di norme procedimentali; la violazione di norme di principio, compreso l’art. 97 Cost., nel cui alveo vengono ricomprese tutte le ipotesi in cui l’amministrazione pone in essere favoritismi; la violazione dei principi dell’azione amministrativa codificati nell’art. 1 della legge 241 del 1990: efficienza, efficacia, economicità, etc.; il c.d. sviamento di potere; la violazione di fonti sotto ordinate rispetto al regolamento ma dallo stesso implicitamente/esplicitamente richiamate.

il Legislatore interviene per tassativizzare la fattispecie in esame, la quale presentava confini troppo estesi e non nitidi. Innanzitutto, la condotta posta in essere per dirsi abusiva doveva essere realizzata “in violazione di norme di legge o di regolamento”, in alternativa all’omessa osservanza di un obbligo di astensione; viene poi richiesta la patrimonialità del danno oppure del vantaggio ingiusto; e, infine, si costruisce la fattispecie come una fattispecie di danno con l’elemento soggettivo del dolo intenzionale. Nonostante il positivo intervento legislativo, gli effetti dell’attività di perimetrazione della fattispecie vengono fortemente minati dalla Giurisprudenza, la quale, attraverso un’interpretazione eccessivamente estensiva della norma, considera quali “violazioni di norme di legge”: Con la Legge anticorruzione n. 190 del 2012 viene innalzata la forbice edittale dell’abuso d’ufficio con la reclusione da uno a quattro anni. Tale modifica assume particolare rilievo in ragione della summenzionata clausola di riserva (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”) prevista in apertura all’art. 323 c.p.: all’aumento della risposta sanzionatoria è, infatti, conseguito un restringimento dell’ambito applicativo della clausola e, pertanto, un elevato numero di procedimenti iscritti per abuso d’ufficio.

Infine, con il D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge 120/2020, il Legislatore interviene nuovamente sulla formulazione della norma, non accontentandosi più della mera violazione di norme di legge o di regolamento, bensì prescrivendo "la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge da cui non residuano margini di discrezionalità". Il perimetro dell'abuso d'ufficio viene, quindi, notevolmente delimitato, in quanto non si richiama più né la violazione di generali norme di principio né, tantomeno, la violazione di norme di regolamenti. Viene inoltre salvaguardata la sfera della discrezionalità amministrativa al fine di evitare lo sconfinamento del Giudice penale all'interno dell'azione e dell'operato dei pubblici amministratori, questione che ha posto forti problematiche in punto di separazione dei poteri.

