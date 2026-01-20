Cass. pen. 32015/2025: l’art. 545-bis c.p.p. sulle pene sostitutive non si applica al patteggiamento per ragioni testuali e sistematiche. Linea ferma. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Il motivo di ricorso: invocazione dell’art. 545-bis c.p.p. nel patteggiamento

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava all’imputato la pena di anni tre di reclusione ed € 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per il difensore dell'accusato il quale deduceva, con due motivi distinti, ma riconducibili ad unità, violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

2. La decisione della Cassazione: 545-bis riservato al giudizio ordinario

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’art. 545 bis cod. proc. pen.[1] non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, «trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023; Sez. 4, n. 32360 del 09/05/2023; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023).

3. Implicazioni operative: perché nel patteggiamento la norma non si applica

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’art. 545 bis cod. proc. pen. sia applicabile nel caso di c.d. patteggiamento.

Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’art. 545-bis c.p.p. non si applica al procedimento di patteggiamento, essendo norma riservata al giudizio ordinario per ragioni testuali e sistematiche.

Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere l’applicabilità di codesta disposizione codicistica in riferimento a siffatto rito speciale.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

