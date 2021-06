Zona bianca: cosa si può fare?

Sono passate in zona bianca: Lombardia, Piemonte, Emilia- Romagna, Lazio, Puglia e provincia di Trento.

Raggiungono le già bianche Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Dodici regioni più la provincia di Trento, nelle quali risiedono complessivamente 40,5 milioni di persone, due italiani su tre.

Cosa cambia quando si passa in zona bianca

Passare in zona bianca significa riconquistare la libertà dal coprifuoco (che non c’è più) e non dover più sottostare alle limitazioni per numero di commensali al ristorante, all’esterno. Gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso sono aperti al pubblico e sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose: matrimoni, comunioni, cresime.