Volo cancellato o in ritardo? Scopri i diritti dei passeggeri e come ricevere rimborsi

L’eccitazione di prendere un volo e partire verso una nuova destinazione è sempre travolgente, ma talvolta le compagnie aeree possono causare disagi con voli cancellati o in ritardo. In questo articolo, esploreremo i modi per far valere i propri diritti in caso di danno da parte delle compagnie aeree, e ottenere le adeguate compensazioni.

Purtroppo, l’estate 2023 è particolarmente caratterizzata da una serie di ritardi e cancellazioni dei voli. A causare sempre più problemi non sono più solo gli scioperi del personale di volo o di terra, ma anche l’andamento climatico delle ultime settimane, che tra incendi e violenti temporali ha avuto un impatto significativo sull’operatività delle compagnie aeree. Questo scenario sta spingendo molti passeggeri a cercare informazioni su come far valere i propri diritti e ottenere assistenza adeguata in situazioni così complesse.

Fortunatamente, esiste la Carta dei Diritti del Passeggero, una guida affidabile che si trova nella sua sesta edizione e stabilisce normative a livello europeo per proteggere i diritti dei passeggeri nel settore dell’aviazione civile. Questo documento fornisce una chiara spiegazione dei diritti dei viaggiatori in diverse situazioni, come voli cancellati, ritardati, overbooking, smarrimento o danneggiamento del bagaglio e altre circostanze simili. In poche parole, la Carta dei Diritti del Passeggero è uno strumento importante per aiutare i passeggeri a comprendere e far valere i loro diritti durante i viaggi aerei.

È importante tenere presente che la Carta dei Diritti del Passeggero ha uno scopo puramente divulgativo e, in caso di dubbi, è sempre bene fare riferimento alle normative ufficiali o all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Tuttavia, è un documento estremamente utile per coloro che cercano necessitano di assistenza per ottenere un risarcimento in caso di volo in ritardo, volo cancellato o anche per lo smarrimento del bagaglio. Scopriamo insieme alcuni suggerimenti e informazioni su come far valere i diritti dei passeggeri.

1. Risarcimento in Caso di Volo in Ritardo

Quando un volo subisce un ritardo prolungato, il passeggero ha diritto a una serie di vantaggi, compresa l’assistenza fornita dalla compagnia aerea: In caso di ritardi di almeno 2 ore, il passeggero ha diritto a bevande e pasti in proporzione alla durata dell’attesa e del volo. Se l’attesa si dovesse prolungarsi ulteriormente, il passeggero ha diritto a beneficiare di uno o più pernottamenti in un albergo selezionato dalla compagnia aerea, incluso il trasferimento da e per l’aeroporto.

Se il ritardo supera le 3 ore, il passeggero ha diritto a un risarcimento tramite compensazione pecuniaria. Superate le 5 ore di ritardo, egli può rinunciare al volo senza incorrere in alcun tipo di penale e ottenere un completo rimborso del prezzo del biglietto pagato.

Tuttavia, come nel caso di cancellazione del volo, se la compagnia aerea riesce a dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali, il passeggero non ha diritto a nessuna forma di rimborso o assistenza.

Rimborso in caso di Volo Cancellato

Nella categoria voli cancellati rientrano anche altre situazioni, come:

· un cambio di rotta con ritorno all’aeroporto di partenza,

· una destinazione di arrivo diversa da quella indicata sul biglietto.

Se il passeggero non accetta la riprotezione su un altro volo, o non è atterrato in un luogo vicina a quello di origine o nella stessa regione, allora ha diritto a:

· rimborso completo del volo,

· nuovo biglietto per un volo di ritorno,

· assistenza in aeroporto, oppure

· sistemazione in hotel incluso noleggio di un mezzo di trasferimento.

Se la compagnia aerea ha informato il passeggero meno di 14 giorni prima della data di partenza , allora il passeggero ha diritto a un risarcimento. In questo caso, al passeggero spetterà una compensazione pecuniaria variabile in base alla lunghezza della tratta e al periodo di preavviso. La compensazione pecuniaria è stabilita per tutelare i diritti del passeggero e fornirgli un adeguato indennizzo per l’inconveniente causato dalla cancellazione del volo con poco preavviso.

Tuttavia, se la compagnia aerea riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è avvenuta a causa di circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse, allarmi per la sicurezza o scioperi, il passeggero non ha diritto né al rimborso né alla riprotezione o al risarcimento.

3. Dove rivolgersi in caso di mancata assistenza da parte della compagnia aerea/aeroporto

Se la compagnia aerea presso cui è stato acquistato il biglietto non risponde adeguatamente o non fornisce le adeguate forme di risarcimento, è necessario rivolgersi a enti certificati come l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). È possibile inviare una richiesta di reclamo via e-mail, posta o compilando i moduli sul sito web ufficiale dell’ENAC.

