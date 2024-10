La tutela giuridica dei lavoratori malati di cancro: diritti e agevolazioni

Quando un soggetto viene colpito da un tumore, la sua vita e quella dei familiari cambia radicalmente, non solo dal punto di vista medico e psicologico, ma anche sul piano lavorativo e sociale, rappresentando al giorno d’oggi, una importante sfida per i sistemi sanitari e previdenziali di ogni paese, compresa l’Italia. Nel contesto lavorativo, l’ordinamento italiano offre ai dipendenti malati di cancro particolari tutele giuridiche che mirano a garantire il mantenimento del posto di lavoro, la possibilità di beneficiare di congedi e permessi retribuiti, e agevolazioni fiscali e previdenziali, tuttavia, la complessità delle norme e l’interazione tra diverse leggi rende fondamentale un’approfondita comprensione dei diritti dei lavoratori affetti da questa malattia. Il presente articolo si pone l’obiettivo di analizzare i principali istituti giuridici e le leggi che sanciscono le tutele per questa categoria di lavoratori, ponendo particolare attenzione alla Legge 104/1992 , all’art. 2110 del Codice Civile , al ruolo del datore di lavoro e alle agevolazioni fiscali e previdenziali , considerando le possibili soluzioni che consentano una più agevole conciliazione tra lavoro e cure mediche, come la previsione del part-time e la flessibilità oraria, lo smart-working, nonché i programmi di reinserimento lavorativo post-malattia. In materia di sicurezza sul lavoro, consigliamo il volume Il lavoro subordinato .

1. Aspetti normativi: le principali Leggi Italiane in materia



Il diritto alla Salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione, ove si stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”[1]; tale principio oltre ad essere un caposaldo del diritto italiano e di molteplici normative che garantiscono protezione ai lavoratori, come il decreto legislativo 81/08[2], si pone a tutela dei lavoratori affetti da gravi patologie come il cancro: quando una malattia oncologica colpisce un lavoratore, le sue esigenze di salute cambiano, inficiando sulle dinamiche aziendali, proprio in questo contesto, il legislatore ha previsto specifiche tutele volte a bilanciamento.

Tra le principali norme che si inseriscono in un quadro più ampio di protezione sociale, il quale vede il coinvolgimento di enti previdenziali e assistenziali, come l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che eroga prestazioni specifiche in favore dei lavoratori malati, troviamo:

La Legge 104/1992 [3], che fornisce importanti tutele ai lavoratori affetti da patologie gravi, tra cui la possibilità di usufruire di permessi retribuiti e di periodi di congedo per cure mediche;

[3], che fornisce importanti tutele ai lavoratori affetti da patologie gravi, tra cui la possibilità di usufruire di e di periodi di per cure mediche; L’art. 2110 del Codice Civile[4], che garantisce il mantenimento del posto di lavoro durante il periodo di malattia, regola la retribuzione e il computo per l’anzianità di servizio.

La Legge 104/1992 è uno dei principali riferimenti normativi per i lavoratori malati di cancro, ha primariamente lo scopo di proteggere le persone con disabilità, ma estende le sue tutele anche ai lavoratori affetti da gravi patologie, come i malati oncologici.

In particolare, i lavoratori malati di cancro possono richiedere:

Permessi retribuiti : i lavoratori possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese, garantiti dall’ INPS e interamente retribuiti, per le cure necessarie o per affrontare la malattia.

: i lavoratori possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese, garantiti dall’ e interamente retribuiti, per le cure necessarie o per affrontare la malattia. Congedo straordinario : in caso di necessità di assistenza continua, il lavoratore può richiedere un congedo retribuito fino a un massimo di due anni nell’intero arco della loro carriera lavorativa, durante il quale conserva il posto di lavoro.

: in caso di necessità di assistenza continua, il lavoratore può richiedere un congedo retribuito fino a un massimo di due anni nell’intero arco della loro carriera lavorativa, durante il quale conserva il posto di lavoro. Flessibilità oraria: è possibile richiedere una modifica dell’orario lavorativo, adattandolo alle esigenze di cura e terapia, altresì richiesta di lavoro di agile ai fini tutelativi del dipendente.

Quanto previsto risulta essenziale al fine di consentire al lavoratore di affrontare la malattia senza dover rinunciare al proprio impiego e non solo garantendo la continuità salariale, ma evitando l’esaurimento del periodo di malattia previsto dall’art. 2110 c.c.

L’articolo 2110 del Codice Civile prevede che, in caso di malattia grave come il cancro, il dipendente abbia diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un periodo di tempo definito “periodo di comporto”.

Il periodo di comporto è quell’intervallo temporale durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente assente per malattia, la sua durata varia in base al Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (CCNL) applicato e può essere interrotto nel caso in cui il dipendente rientri temporaneamente in servizio. Nel caso dei malati oncologici, i CCNL tendono a prevedere un comporto lungo, che si aggiri tra i 6-12 mesi, per permettere ai lavoratori di affrontare le cure necessarie. Al termine del comporto, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il dipendente, ma quest’ultimo ha il diritto di richiedere una proroga o di concordare un passaggio a part-time, in base alle esigenze di salute o al cambio di mansione. In materia di sicurezza sul lavoro, consigliamo il volume Il lavoro subordinato.