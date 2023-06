Trattamento fiscale trust americano beneficiario in Italia

Nella vicenda in scrutinio la ricorrente all’Agenzia delle Entrate, residente in Italia, è indicata tra i beneficiari di un “Trust”. L’istante rappresenta che i Trustee sono due persone fisiche, entrambe residenti negli USA e che sulla scorta dell’atto costitutivo i medesimi Trustee hanno il potere inderogabile di porre in essere pagamenti nonché trasferimenti, di appropriarsi e/o utilizzare il fondo del Trust a giovamento di alcuni o tutti i membri, disponendo attribuzioni nel modo e nella misura che «Trustee ritengano in via generale opportuna». Attraverso modifica dell’atto costitutivo è stato disposto che in presenza di più trustee «ciascun Trustee può firmare qualsiasi documento per conto del Trust, in modo da determinare una decisione dei fiduciari, e tale firma sarà, pertanto, vincolante per il Trust come se tutti i Trustees avessero firmato quel documento». Il patrimonio e il reddito del Trust devono essere detenuti fino al termine finale di quest’ultimo nell’ interesse della beneficiaria e, qualora quest’ultima deceda prima del termine finale del Trust, in favore e nell’interesse dei suoi discendenti per legge. Il Trust svolge attività di gestione finanziaria per conto dei beneficiari. Nello specifico, il Trust compie operazioni di compravendita di titoli a breve (short term) ed a lungo termine (long term transaction), riportando un elenco di proceeds (ossia proventi da transazioni finanziarie), soggette a tassazione USA ed eventualmente distribuite. È il medesimo Trust a gestire l’attività finanziaria affidandosi per gli investimenti ad un advisor americano . I proventi del Trust sono da ricondurre a dividendi, plusvalenze finanziarie e interessi mentre le spese che vengono detratte dai suddetti indici positivi sono quelli inerenti le attività professionali, di assistenza dei Trustee. La ricorrente all’Amministrazione Finanziaria espone che, sulla scorta della legislazione fiscale americana, il trust presenta le caratteristiche di un “complex” trust, in seno al quale i trustee giovano del potere discrezionale di: – distribuire una quota di reddito del trust (solo ai beneficiari nonché ad enti caritatevoli); – non effettuare alcuna distribuzione. La distribuzione dei proventi periodici ad opera di un complex trust americano soggiace ad una tassazione gravante sul beneficiario e, qualora quest’ultimo fosse cittadino non americano, l’Amministrazione Finanziaria statunitense applica una ritenuta in uscita. Nel caso de quo, la ricorrente, residente in Italia, soggiace, in ottemperanza della Convenzione contro le doppie impostazioni Italia/USA [4] , alla ritenuta prevista dall’art. 10 [5] del medesimo trattato, che delinea l’applicazione alla misura del 15% inerente all’ammontare lordo. L’istante investe l’AE chiedendo se il Trust possa essere qualificato come opaco o trasparente e, conseguenzialmente, il trattamento fiscale, con riferimento alle imposte dirette nonché delle attribuzioni già ricevute e che riceverà.

4. Il ragionamento normativo dell’AE



In merito alla soggezione fiscale dei redditi derivanti da trust in favore dei beneficiari, l’art. 44, co. 1, lett. g­sexies), del TUIR dispone, come richiamato al par. 1, che sono redditi da capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47 bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.

Sicché, se il trust opaco è disciplinato in uno Stato o territorio che, in relazione ai redditi ivi prodotti, in relazione ai proventi ivi realizzati, determina una pressione fiscale minore alla metà di quello applicabile in Italia.

In dette circostanze, invero, alla pressione fiscale minore gravante sul trust estero è correlata, ad ogni modo, l’imposizione gravante sul beneficiario residente per le attribuzioni da parte del trust.

Le attribuzioni al beneficiario residente soggiacciono a tassazioni in Italia sulla scorta del criterio di cassa che disciplina la tassazione dei redditi di capitale, contrariamente alle attribuzioni di trust trasparenti per le quali vige il principio di imputazione.

Le suddette disposizioni vengono applicate alla molteplicità di trust opachi esteri stabiliti in Stati nonché territori considerati fiscalmente privilegiati così come disposto dall’art. 47 bis[6] del TUIR. Invero, la norma in scrutinio dispone chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con espresso richiamo al trattamento dei redditi maturati dal trust ivi residente.

Ciò che assume rilievo in merito all’applicazione della lett. g-sexies è il trattamento fiscale del Trust. Ne deriva che il reddito di un trust “opaco” in beneficio di un cittadino italiano è considerato, sempre, imponibile in Italia. Giova sempre tener conto di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, sebbene non incidendo in modo diretto sull’aliquota, prevedano esenzioni o riduzioni. In tali casi occorre commisurare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust nel regime fiscale dove il trust è stabilito, al momento della produzione del reddito, con l’aliquota Ires in vigore nel medesimo periodo d’imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del trust.

Viste le peculiarità del trust, generalmente, i criteri di collegamento al territorio dello Stato, sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale (art. 73 TUIR). La sede dell’amministrazione è utile per i trust che giovano di apposita struttura organizzativa. In mancanza, la sede dell’amministrazione sarà coincidente con il domicilio fiscale del trustee.

Con riferimento all’ammontare dei redditi di capitale da sottoporre a tassazione in capo al beneficiario residente, l’art. 45, co. quater dispone che: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

La suddetta disposizione prescrive una presunzione relativa con lo scopo di assicurare l’imposizione anche laddove il beneficiario della attribuzione eseguita dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei a circoscrivere la quota imponibile della medesima.

Sotto il profilo sistematico, le attribuzioni ad opera di trust opachi esteri a beneficiari residenti non danno luogo a tassazione in capo agli stessi. Sicché, l’intero percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (es. rendicontazioni bancarie) del trustee, la differenza tra patrimonio e reddito. A tal proposito, il trustee deve possedere una contabilità analitica che suddivida la quota ascrivibile a valore dei beni di un trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio erogate in favore dei beneficiari, dalla parte ascrivibile ai redditi compiuti di anno in anno, il tutto, al netto, di attribuzioni, eventuali, in favore dei beneficiari.

Con riferimento al caso de quo, sulla scorta di quanto descritto, il Trust svolgendo, solamente, attività di natura finanziaria e producendo redditi della stessa natura ha caratteristiche di ente non commerciale. L’istante ha chiarito che “il reddito del trust viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa” e che questo dato si ricava tenendo conto del “peso percentuale delle imposte pagate nel 2019”.

Sul presupposto che la distribuzione avvenuta del 2020 in favore dell’Istante e abbia ad oggetto i redditi prodotti dal Trust nel 2019, si evince che la stessa distribuzione non trovi applicazione in seno all’art. 44, co. 1, lett. g-sexies del TUIR. In relazione alle distribuzioni future in favore dell’Istante, qualora restino immutate le circostanze normative, si evidenzia che è onere del contribuente determinare la tassazione nominale del Trust al momento della produzione del reddito, con la finalità di verificare se il Trust possa essere o meno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, sulla scorta di quanto prevista dall’art. 47 bis del Tuir.