Trattamento fiscale del ricercatore residente in Italia retribuito all’estero

4. Il ragionamento normativo e la soluzione prospettata dall’Amministrazione Finanziaria



L’Amministrazione Finanziaria espone che sul piano della normativa interna, l’art. 3, co. 1 del TUIR dispone che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Per quel che concerne, nel dettaglio, alla categoria reddituale in cui devono essere classificati gli emolumenti percepiti dall’istante si evidenzia che i medesimi, in quanto somministrati in virtù di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato non sono riconducibili a una borsa di studio. Gli stessi redditi, pertanto, non possono essere ricompresi nel novero del dettato normativo di cui all’art. 50 [4], co. 1, lettera c) [5] del TUIR. Sicché, l’intero reddito in commento dev’essere collocato tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1 del TUIR, determinando l’impossibilità di applicare in Italia il regime di esenzione da tassazione disposto per alcune borse di studio. Vista la normativa interna, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni sovranazionali contenute negli accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri. Detto che la prevalenza del diritto internazionale su quello interno è, pacificamente riconosciuta dall’ordinamento italiano e sancita in ambito tributario dall’art. 169 [6] del TUIR e dall’art. 75 [7] del DPR n. 600/1973 [8] nel caso in scrutinio assume rilevanza la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. Nello specifico si rinvia al dettato normativo di cui all’art. 21 della Convenzione summenzionata. Analizzando il significato letterale della norma richiamata si evidenzia come la sussistenza della locuzione “… soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare …” determina come implicita la conseguenza che la non imponibilità, nello Stato di soggiorno del ricercatore (nel caso de quo Germania), delle retribuzioni sia limitata ad un periodo di soggiorno non superiore ad anni due. Il fine della summenzionata norma del Trattato è, pertanto, quella di agevolare gli insegnanti o ricercatori che soggiornano per un periodo temporaneo limitato in uno Stato per espletare attività di insegnamento o ricerca.

Ad avviso del Fisco, avendo il contribuente dichiarato di essere rientrato in Germania nel mese di settembre 2021, ove era già legato da un rapporto di impiego, come assistente di ricerca post dottorato a tempo pieno, con l’Università tedesca, e nel presupposto del prolungamento di tale soggiorno sino al 29 febbraio 2024, la potestà impositiva tedesca sugli emolumenti erogati al contribuente dalla citata Università, nel periodo 1° marzo 2022 – 29 febbraio 2024, non verrà limitata dalle norme contenute nell’art. 21 della Convenzione tra l’Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni.

Sicché, da ciò consegue, che, nel presupposto di una residenza fiscale italiana dell’istante e dello svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio tedesco per tutto il periodo 1° marzo 2022 – 29 febbraio 2024, l’intero reddito in esame (comprensivo sia della quota parte finanziata dall’UE che dell’addendum erogato dalla Università tedesca) dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e Germania (Stato di svolgimento dell’attività lavorativa), ai sensi dell’art. 15 [9], paragrafo 1, della Convenzione. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia (Stato di residenza del contribuente) mediante la concessione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero con le modalità stabilite dall’art. 165 [10]D.P.R. n. 917/1986.