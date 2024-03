TikTok: multa da 10 milioni per pratiche commerciali scorrette

1. Le indagini di Agcom su TikTok



Durante l’indagine, è emersa la responsabilità di TikTok nella promozione di contenuti pericolosi, tra cui la sfida denominata “cicatrice francese” (una challenge che consiste nel pizzicarsi la pelle della guancia tra le dita, tipo buffetto, in maniera molto forte in modo da procurarsi un ematoma visibile sullo zigomo), che mettono a rischio il benessere mentale e fisico degli utenti, in particolar modo quelli più giovani e vulnerabili.

TikTok è stata inoltre giudicata inadempiente nel prevenire la diffusione di tali materiali, mancando così di conformarsi alle proprie Linee Guida promosse come misure di sicurezza per rassicurare gli utenti circa la protezione offerta dalla piattaforma. Queste regole non sarebbero in effetti applicate, con mancata considerazione delle fragilità specifiche dei giovani, le quali includono difficoltà nel distinguere il reale dal fittizio e una propensione a imitare il comportamento del gruppo.

In aggiunta, i contenuti, sebbene potenzialmente nocivi, vengono veicolati attraverso un meccanismo di suggerimenti fondato su un’analisi algoritmica degli utenti. Questo sistema predilige certi video per ogni utente nelle aree “Per Te” e “Seguiti”, mirando ad incrementare l’interazione e il tempo speso sulla piattaforma, e di conseguenza, il ritorno dei guadagni pubblicitari. Tale processo comporta una manipolazione non etica degli utenti, spingendoli ad un utilizzo sempre più frequente della piattaforma.

La sanzione a TikTok, che non è la prima e, poco ma sicuro, non sarà di certo l’ultima, pone l’accento ancora una volta su un dato di fatto incontrovertibile: i social network, e ultimamente TikTok svetta in pole position, sono diventati ambienti dove i minori trascorrono una parte significativa del loro tempo, spesso sottratti a qualsivoglia controllo genitoriale, e ancora più spesso ben prima dell’età di 14 anni prevista per il consenso digitale in Italia, ma anche dei 13 richiesti dalla app stessa per l’iscrizione.

Molto si è detto e molto continua a dirsi sulle tematiche dei controlli delle piattaforme sui contenuti, e sulle pratiche di age verification, ma la verità è che le società che gestiscono le piattaforme non sono in grado di effettuare questi controlli, non necessariamente per cattiva fede, ma senz’altro perché farlo vorrebbe dire mettere in crisi tutto il loro modello di business.

La profilazione algoritmica utilizzata da TikTok per personalizzare i contenuti proposti agli utenti, gioca un ruolo chiave in questa problematica e, pur se si tratta di un trattamento di dati ad alto rischio, difficilmente verrà abbandonata, dal momento che è proprio quello che rende la piattaforma in questione così particolare e diversa dalle altre (la sezione “Per te” è il vero punto di forza di TikTok, all’interno della quale tutti, ma proprio tutti possono diventare “influencer” e andare virali, molto più facilmente che sulle piattaforme di casa Meta).

Ma è altrettanto vero che, nel migliorare l’esperienza utente, proponendo contenuti sempre in linea con le proprie preferenze, il meccanismo dei “per te” stimola un utilizzo sempre più intensivo del social, aumentando di conseguenza l’esposizione a contenuti non idonei o pericolosi, che si possono presentare anche agli utenti più giovani, che mancano inevitabilmente della maturità necessaria per gestirli o interpretarli correttamente. La tematica non riguarda solo contenuti inappropriati o nocivi, ma anche il rischio di cyberbullismo, la sovraesposizione personale e l’accesso a informazioni che possono influenzare negativamente il benessere psicologico e fisico.

La questione della verifica dell’età emerge come uno strumento potenzialmente utile per mitigare i rischi associati all’uso dei social network da parte dei minori. Tuttavia, l’implementazione di sistemi efficaci di verifica dell’età si è dimostrata essere una sfida complessa per le piattaforme online. Questi sistemi devono bilanciare la necessità di proteggere i minori con il rispetto della privacy e la facilità d’uso per tutti gli utenti e spesso le soluzioni proposte, ivi compreso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico e di intelligenza artificiale, hanno rischiato di essere ancora più invasive e problematiche del problema che si è tentato di risolvere.