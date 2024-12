Il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

L’art. 21 della n. 111/2023 ha delegato il Governo, nell’ambito di un’estesa delega per la riforma del sistema fiscale italiano, ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, tramite la redazione di T.U. I principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 21, comma 1, della succitata legge n. 111/2023, per la redazione dei predetti testi unici sono:

3. Struttura



Il T.U. consta di 102 articoli ed è suddiviso in 3 Parti, che recano:

disposizioni in materia di sanzioni amministrative,

disposizioni in materia di sanzioni penali;

disposizioni finali.

In riferimento alla Parte I, il Titolo I (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) racchiude, negli articoli da 1 a 26, le disposizioni contenute nella normativa generale di riferimento relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di cui al d.lgs. n. 472/1997.

Il Titolo II (Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto), composto dagli articoli da 27 a 37, è suddiviso in tre Capi che riguardano, rispettivamente:

il Capo I, le disposizioni sanzionatorie in materia di imposte sui redditi;

il Capo II, le disposizioni sanzionatorie in materia di IVA;

il Capo III, le disposizioni comuni alle predette imposte.

Il Titolo III (Sanzioni in materia di riscossione) contiene gli articoli 38, 39 e 40, sulle sanzioni in materia di riscossione.

Il Titolo IV (Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative), con gli articoli da 41 a 55, reca disposizioni sanzionatorie relative a diversi tributi indiretti, ripartendole nei seguenti Capi:

Capo I, per le sanzioni in tema di imposta di registro;

Capo II, per le sanzioni in tema di imposta ipotecaria e catastale;

Capo III, per le sanzioni in tema di imposta sulle successioni;

Capo IV, per le sanzioni in tema di imposta di bollo;

Capo V, per le sanzioni in tema di tasse sulle concessioni governative.

Il Titolo V (Sanzioni in materia di tributi erariali minori), negli articoli da 56 a 62, disciplina le sanzioni in materia di tributi erariali minori, ed è suddiviso in tre Capi:

Capo I, sanzioni in materia di imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi;

Capo II, sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti;

Capo III, sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone RAI in bolletta.

Il Titolo VI (Altre sanzioni), comprendente gli articoli da 63 a 69, concerne le ulteriori sanzioni, ripartite nei seguenti quattro Capi:

Capo I, sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti;

Capo II, sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Capo III, sanzioni afferenti a violazioni ai fini fiscali delle disposizioni in tema di trasferimento da e per l’estero di denaro, titoli e valori;

Capo IV, sanzioni per le violazioni alla disciplina in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il Parte II comprende gli articoli da 70 a 100 afferenti alle sanzioni di carattere penale. Il Titolo I della Parte II è suddiviso nei seguenti Capi:

Capo I, disposizioni penali in materia fiscale;

Capo II, disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Capo III, delitti.

La Parte III, infine, nel Titolo I, Capo I, elenca le disposizioni da abrogare (articolo 101), in quanto il loro contenuto è stato trasfuso nel testo unico in esame ovvero non più attuali, e prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione a partire dal 1° gennaio 2026 (articolo 102).