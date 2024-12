Testo unico della giustizia tributaria: il decreto in GU

Il testo ha carattere compilativo ed ha come obiettivo la ricognizione della normativa vigente in materia, tramite la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus normativo l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

3. La parte I



Concerne l’ordinamento della giurisdizione tributaria, è composta dal solo titolo I, relativo agli organi della giurisdizione tributaria, riproducendo il titolo I del decreto legislativo n. 545/1992 (“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione”) che disciplina l’organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, ad eccezione di alcune norme già in precedenza abrogate e dell’intero Capo VI, recante disposizioni transitorie e finali non più attuali. All’interno del titolo I è stato inserito l’articolo 4 della legge di bilancio 2012, istitutivo del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), il cui contenuto è stato attualizzato. Vi sono confluite anche alcune norme della legge n. 130/2022, che reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, segnatamente quelle dell’art. 3, sulla definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, e dell’art. 8, riguardanti la cessazione dall’incarico di giudice tributario. Il titolo I risulta ripartito in 5 capi:

il capo I, riguardante gli organi della giurisdizione tributaria, recante norme su composizione, concorso per l’accesso al ruolo della magistratura tributaria, nomina e tirocinio, formazione;

il capo II, riguardante i componenti delle corti di giustizia di primo e secondo grado, recante norme su requisiti generali, incompatibilità, decadenza, giuramento, assegnazioni e trasferimenti, trattamento economico, sanzioni disciplinari;

il capo III, riguardante il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, recante norme su composizione, attribuzioni, ineleggibilità, elezione, convocazione, ufficio del massimario;

il capo IV, riguardante gli uffici di segreteria, relativi sia alle corti di primo e secondo grado che al Consiglio di presidenza, con norme su trattamento economico e amministrazione;

il capo V, riguardante la sezione civile presso la Corte di cassazione, incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria.

Il titolo I contiene in allegato 4 tabelle: