Tassa patrimoniale: come funziona e casi di segregazione

Tasse di successione più alte ai più ricchi per ottenere una dote da destinare ai giovani. Questo l’intento del segretario del Pd Enrico Letta per sostenere le generazioni future colpite dalla pandemia.

Patrimoniale: tasse di successione più alte

Il Pd spiega che non si tratterebbe di far pagare tutti, ma di aumentare le aliquote sulle tasse di successione solo ai più ricchi e in modo progressivo. L’idea sarebbe quella di innalzare le imposte per i patrimoni devoluti dai 5 milioni in su.

La misura interesserebbe circa l’1% dei contribuenti del Paese.

Approfondisci con Il Trust

Patrimoniale soft

La ricetta di Letta si potrebbe considerare una patrimoniale soft. Alzare l’imposta di successione di in maniera progressiva partendo dalla soglia dei 5 milioni di euro sarebbe da considerare come un contributo straordinario a una causa più che giusta. L’aliquota salata per i più ricchi resterebbe in ogni caso nettamente inferiore a quelle applicate negli altri Paesi europei simili all’Italia.

Oltre ad aumentare le risorse fiscali in entrata, le tasse di successione così concepite rispetterebbero l’effettiva progressività delle imposte. Stando ai calcoli, infatti, in media le eredità e le donazioni riportate dalle famiglie più ricche sono quasi 50 volte superiori di quelle riportate dalle famiglie più povere.

Secondo l’Ocse, la progressività delle tasse di successione possono rappresentare uno strumento più efficace per aumentare le entrate dello Stato. Senza ricorrere a patrimoniali impopolari e dannose perché colpiscono tutti in maniera iniqua.

Italia paradiso fiscale per tasse di successione

L’Italia, come noto, è considerata un paradiso fiscale per le tasse di successione. Lo Stato incassa ogni anno meno di un miliardo di euro.

In Francia, ad esempio, lo Stato raccoglie oltre 14 miliardi di euro ogni anno, mentre in Germania 7. L’Italia si colloca così allo 0,11% di pressione fiscale per tasse di successione, abbondantemente sotto lo 0,53% della media OCSE.

Quanto sono le tasse di successione?

L’imposta è applicata in linea retta nella misura del 4%, ma con una franchigia di 1 milione di euro (1,5 milioni in caso di beneficiari invalidi).

Tra fratelli, l’imposta sale al 6% con franchigia di 100.000 euro e al 8% nei restanti gradi di parentela senza franchigia. Titoli di Stato e polizze sulla vita sono in ogni caso esenti da imposte di successione. Si tratta di imposte molto basse rispetto altri principali Paesi europei.

Mario Draghi blocca la proposta di Letta sulla patrimoniale

Tuttavia la risposta del presidente del Consiglio Mario Draghi non ha esitato ad arrivare: “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”, riferisce l’Ansa.

Quali sono gli strumenti di segregazione?

Il Trust viene spesso utilizzato come strumento di segregazione patrimoniale e tutela patrimoniale, ad esempio, di un compendio immobiliare.

Ulteriore, strumento risulta l’atto di destinazione. I beni oggetto di destinazione vanno a costituire un patrimonio separato ed autonomo. Sono quindi sottratti alla garanzia dei creditori che non vantano una ragione di credito connessa allo scopo della destinazione stessa. A questa categoria è quindi preclusa la possibilità di aggredire quei determinati beni.

Infine, la possibilità di una costituzione di un patrimonio familiare separato. Si potrebbe verificare la circostanza che qualcuno abbia un discreto patrimonio immobiliare e, senza volerlo donare subito ai figli, lo vorrebbe mettere a disposizione delle loro esigenze future, quando diventeranno maggiorenni.

Una simile intenzione, potrebbe essere, per fare un esempio, costituire un fondo nel quale accantonare i canoni di affitto per destinarli alle future spese universitarie o per l’avviamento al lavoro.

Non si è però al corrente di quali strumenti giuridici adottare e che cosa prevede la legge in presenza di simili circostanze.

Volume consigliato

Il Trust Nicola Tilli, Stefano Mingardi, 2021, Maggioli Editore 2021, L’opera affronta l’istituto del trust con un linguaggio semplice ma tecnico e si caratterizza per un taglio fortemente pratico – operativo, che rispecchia l’esperienza degli Autori in materia. Il volume tratta delle modalità di pianificazione del patrimonio, a partire dall’atto...



Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA