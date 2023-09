Svizzera fuori dalla lista Paesi fiscalmente privilegiati: no effetti retroattivi

2. Decorrenza degli effetti: il no alla retroattività



In merito alla decorrenza temporale degli effetti dell’eliminazione della Svizzera dalla Black List, l’articolo 12 comma 3 stabilisce che “L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.”

Alla luce di quanto sopra, a partire dal periodo di imposta 2024, i contribuenti italiani che trasferiranno la propria residenza in Svizzera non saranno più assoggettati al principio d’inversione dell’onere della prova: la dimostrazione dell’eventuale carattere fittizio del trasferimento di residenza all’estero sarà dunque a carico dell’Amministrazione finanziaria, così come avviene per tutti i Paesi non ricompresi nella Black List citata.

Restano tuttavia fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.

In altri termini, con la previsione di cui all’ultimo paragrafo del già citato comma 3, il legislatore ha voluto escludere gli effetti retroattivi alle nuove disposizioni in commento, negando di fatto il principio del favor rei.

Dunque, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 le attività di natura finanziaria e gli investimenti che dovessero essere detenuti in Svizzera nel corso del 2023, in violazione degli obblighi del cd. “monitoraggio fiscale” di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 continuano a presumersi, salvo prova contraria a carico del contribuente, costituite mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.

In tal caso, stante il disposto dei commi 2-bis e 2-ter del citato articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, i termini per la notifica dei relativi atti di accertamento e sanzionatori sono raddoppiati (cfr. sul punto la Circolare 18 agosto 2023, n. 25/E).