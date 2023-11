Aggiornata black list UE Stati non cooperativi ai fini fiscali

FORMATO CARTACEO

Cosa vuol dire “essere uguali” di fronte ad un’imposta? I problemi generali e quelli di settori specifici diventano più importanti di fronte al rallentamento o all’arresto dello sviluppo economico, aggravato da problemi demografici nei Paesi post-industriali. È facile affermare il principio che tutti sono uguali davanti all’imposta e che tra individui in condizioni disuguali si deve seguire un qualche criterio di distribuzione del carico tributario, come garantisce il sistema della progressività dell’imposta. La condizione economica di una persona dipende da un insieme di elementi molto più complesso della misura del suo reddito, comunque questo possa essere accertato e definito. Quindi, la correlazione tra condizione economica e reddito non esprime, con la dovuta precisione, ciò che sarebbe necessario perché fosse soddisfatta la definizione di uguaglianza di condizioni come uguaglianza di reddito. Il libro rappresenta un efficace strumento di comprensione dei fondamenti riguardanti la funzione fiscale in Italia e in Europa. L’itinerario didattico, le note esplicative e la bibliografia costituiscono una base per le scelte di approfondimento del lettore. Franco Gaboardi Docente di Diritto Pubblico dell’Economia, Diritto dell’Economia e Contabilità Pubblica, presso il Dipartimento di Economia e Statistica “S. Cognetti de Martiis” dell’Università degli Studi di Torino. È autore di numerose pubblicazioni e diverse monografie sui profili giuridici, contabili, finanziari e tributari della Pubblica Amministrazione. Collabora con alcune Università ed Istituzioni europee. Federica Martinelli Dopo gli studi classici al Liceo Cavour, consegue la laurea magistrale con lode in Scienze amministrative e giuridiche delle imprese pubbliche e private, all’Università di Torino. Ha esperienze nelle discipline giuridiche pubbliche ed in particolare in quelle fiscali. Ha partecipato a seminari e master di specializzazione. Ha maturato diverse esperienze all’estero, soprattutto in Inghilterra, dove ha preso parte a workshop in materia di tax law e diritto tributario comparato. Da alcuni anni lavora presso Poste Italiane Spa nell’ambito delle Risorse Umane.

Franco Gaboardi, Federica Martinelli | Maggioli Editore 2022