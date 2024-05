Sopravvenienza condanna: quando fa cadere l’interesse al riesame?

Quando la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame instaurata riguardo la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza?

1. La questione: sopravvenienza condanna fa cadere interesse al riesame

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1cod. pen..

Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, rigettava il riesame e per l’effetto confermava siffatta misura.

A sua volta, la Corte di Cassazione, Sezione prima, annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, quale giudice di rinvio, invece, rigettava il riesame e confermava per l’effetto la misura cautelare della custodia in carcere.

La Corte di Cassazione, Sezione quinta, dal canto suo, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Infine, il Giudice per le indagini preliminari, all’esito del giudizio abbreviato assolveva l’imputato per l’imputazione di cui agli artt. 629. comma 2 e 416 bis.1cod. pen. “limitatamente alla stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas” e lo condannava in relazione ai reati di cui agli all’art. 416 bis cod. pen. e alle residue ipotesi di cui agli artt. 110-629, comma secondo, 416 bis.1 cod. pen. mentre, a sua volta, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, quale giudice di rinvio a seguito dell’ultimo annullamento, dichiarava inammissibile e, comunque, rigettava la richiesta di riesame e per l’effetto confermava l’ordinanza originaria che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Detto questo, avverso questo provvedimento confermativo il difensore proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. a) e 627 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 273, commi 1 e 1 bis cod. proc. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte considerava il ricorso suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio, prima di tutto facendo presente che, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (così Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019).

Precisato ciò, si ribadiva al contempo che tra il procedimento cautelare, incidentale, e quello principale vi è un rapporto di strumentalità per cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto in quanto, proprio in virtù della diversa funzione attribuita ai due procedimenti e dei due differenti criteri decisori applicati, la verifica circa la sussistenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza è superata dalla pronuncia della decisione di merito, anche se non ancora definitiva (Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020; Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017).

Oltre a ciò, se ne faceva discendere da quanto sin qui enunciato, come ulteriore conseguenza, che la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame instaurata con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008), fermo restando che la stessa soluzione deve essere applicata nel caso in cui il giudice della cautela proceda in sede di rinvio in quanto la decisione cautelare che questo è chiamato a emettere è inserita nel medesimo procedimento incidentale e non può pertanto porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa, anche dopo l’annullamento, nel processo principale dato che, anche in questa ipotesi, l’autonomia della decisione cautelare (in conformità anche con quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996) deve essere letta in funzione del rapporto strumentale esistente tra i due procedimenti (cfr. specifica sul punto e relativa a una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015; Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001).

Orbene, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, il giudice della cautela si era conformato in sede di rinvio a codesti principi visto che, a fronte della sentenza di condanna sopravvenuta dopo l’annullamento, a loro avviso, il Tribunale aveva correttamente ritenuto come fosse ormai preclusa in sede cautelare una nuova valutazione della consistenza indiziaria.



