Società di avvocati, può essere vietata la partecipazione di investitori solo finanziari

3. La decisione della Corte di Giustizia dell’UE



La Corte ha riscontrato il quesito chiarendo che il diritto dell’Unione, più precisamente la libera circolazione dei capitali e la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che concretizza la libertà di stabilimento, non ostano a una disciplina nazionale che fa divieto di trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario, il quale non intenda svolgere una determinata attività professionale all’interno di detta società, e che prevede, in ipotesi di violazione di tale normativa, la cancellazione della company dall’albo.

La spiegata restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali viene giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Invero, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la professione forense in modo indipendente e nel rispetto dei relativi obblighi professionali e deontologici se appartenga a una società in cui taluni soci siano individui che agiscano unicamente come investitori finanziari, senza esercitare la professione di avvocato ovvero un’ulteriore professione soggetta a norme analoghe. Una limitazione del genere, hanno chiarito i giudici della Grande Sezione della Corte di Lussemburgo, non eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo mirato.