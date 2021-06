Smart working: proroga della procedura semplificata al 31 dicembre 2021

Con la conversione in Legge del Decreto Riaperture è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare lo smart working con modalità semplificate.

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge 17 giugno 2021, n. 87, legge di conversione del c.d. Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), che abroga il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello smart working nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

Smart working semplificato nel settore privato

Come si legge nel comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disciplina si differenzia tra settore pubblico e privato.

Nel settore privato è possibile utilizzare la procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11) fino al 31 dicembre 2021.

Le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’art. 90 sopra menzionato utilizzando la procedura semplificata già in uso, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore, con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Smart working nel settore pubblico

Nel pubblico impiego vengono confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell’art. 263 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e dell’art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.

Le Amministrazioni Pubbliche fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti) e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro.

Le PA possono rivedere l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo smart working con le misure semplificate. Si precisa che, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81, è necessario garantire che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.

Inoltre, si ricorda che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le PA redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smart working, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

Per maggiori dettagli, consulta la Legge.

Consigliamo il volume:

SMART WORKING E CORONA VIRUS Massimiliano Matteucci, 2020, Maggioli Editore 2020, Lo sviluppo delle nuove tecnologie e il processo di digitalizzazione, denominato Industria 4.0, che coinvolge l’attuale contesto economico e sociale, ha determinato necessariamente dei cambiamenti anche nel modo di concepire la prestazione lavorativa, ad oggi caratterizzata dalla...



Leggi anche:

Applicazione dello smart- working e riflessi del Covid-19

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA