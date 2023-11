Slip assorbenti: IVA al 5% come tamponi e coppette mestruali

Si applica l’IVA con aliquota 5 % agli slip assorbenti per la protezione dell’igiene femminile: l’Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 463/23) ha chiarito che dal I° gennaio 2023 sono agevolabili con aliquota IVA al 5 % ”i prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali”, non sussistendo alcuna distinzione se gli stessi siano lavabili o compostabili.

1. Gli slip assorbenti venduti dalla company straniera

Con istanza di interpello una company straniera, che in Italia svolge attività di commercio al dettaglio di vari articoli sia tramite un proprio store che attraverso il proprio website, ha esposto all’Agenzia che vende slip da donna assorbenti applicando l’IVA con aliquota del 22%, rilevando che tali slip, concepiti e pubblicizzati sul mercato quali prodotti per la protezione dell’igiene femminile, possiedono tra le altre le seguenti caratteristiche: design a tre strati impermeabile e assorbente nella zona del cavallo, in grado di assorbire fino a 3040 ml di liquido;

tessuto resistente all’acqua e laminato con una pellicola idrorepellente;

proprietà di prevenzione dei cattivi odori;

lavabili a temperatura non oltre i 30 gradi. Riguardo l’aliquota Iva, la company ha evidenziato che, ex art. 98 della Direttiva 112/2006/CE, agli Stati membri è concessa la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte, solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi appartenenti alle categorie individuate nell’allegato III della direttiva, tra cui figurano i prodotti di protezione dell’igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti. Il legislatore nazionale ha esercitato tale facoltà tramite la disposizione di cui al numero 1 quinquies della Tabella A, parte II bis, allegata al DPR n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 % alla cessione di ”prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali”.

2. Il dubbio interpretativo

La perplessità ermeneutica riguarda l’aliquota IVA applicabile alla cessione degli slip, e se, nello specifico, possa applicarsi l’aliquota ridotta, poiché né nella normativa nazionale né quella comunitaria riportano la definizione di ”prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene femminile”, oltre che in considerazione dell’utilizzo promiscuo del prodotto, ovvero sia come slip, sia come assorbente.

3. La normativa

L’Agenzia ha rilevato che l’art. 1, c. 72, lett. a), n. 1), della legge di bilancio 2023 ha ricondotto tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile nell’ambito applicativo dell’aliquota Iva del 5%, ex n.1 quinquies) della Tabella A, parte II bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, n. 633, mentre la precedente regolamentazione prevedeva l’aliquota del 5% solo per le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e delle coppette mestruali e l’aliquota del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compostabili o lavabili.

La legge di bilancio 2023 ha quindi modificato il numero 1 quinquies) della Tabella A, inserendo le parole «assorbenti e tamponi dopo la parola «prodotti» ed eliminando le parole «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili», e contestualmente ha abrogato il numero 114 bis) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo DPR. n. 633/1972. Dal 1° gennaio 2023 sono quindi agevolabili con aliquota IVA al 5 % ”i prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali”, non sussistendo alcuna distinzione se gli stessi siano lavabili o compostabili.

4. IVA al 5 % per gli slip assorbenti

Per l’effetto l’Agenzia, considerato che la disposizione di favore introdotta dalla legge di bilancio 2023 fa riferimento a tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, ha ritenuto che alla cessione degli slip descritti possa applicarsi l’aliquota agevolata del 5 %.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!