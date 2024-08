Furto di acqua potabile: sino a quando si protrae?

La sentenza in commento fornisce un’interpretazione sulla durata della condotta criminosa consistente nel furto d’acqua potabile.

1. La questione: la durata della condotta criminosa consistente nel furto d’acqua potabile

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, confermava l’affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per aver sottratto risorse idriche pubbliche mediante allaccio diretto delle proprie utenze domestiche alla rete esterna.

Ciò posto, avverso questa decisione i difensori degli accusati ricorrevano per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costoro si dolevano del fatto che gli operanti si sarebbero limitati ad accertare l'esistenza delle forniture abusive, senza acquisire prove certe della datazione dell'allacciamento e dell'attribuibilità all'imputato della condotta illecita, in ipotesi perpetrata da altri precedenti occupanti.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava la doglianza suesposta infondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il furto di acqua potabile – realizzato con lo scopo di fruizione di un servizio stabile da parte degli occupanti di un’unità domestica – assume le caratteristiche di una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell’accertamento e dell’interruzione della fornitura (sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015; sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018), fermo restando che l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. – è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Cass. sez. 4, 5 febbraio 2020 n. 5973).

