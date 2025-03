Sicurezza bancaria al primo posto: come il digitale risponde alle più recenti normative italiane

La risposta è sì. La sicurezza informatica ha fatto passi da gigante e negli ultimi anni l’attenzione alla cybersecurity è stata al centro dello sviluppo tecnologico per tutto il comparto banking e fintech da un lato e delle campagne di sensibilizzazione ad un utilizzo consapevole per i cittadini dall’altro. Questo non significa la fine delle frodi e delle truffe online, ma sicuramente sono state messe in atto delle misure di prevenzione e protezione dei dati molto più efficaci e disincentivanti. Complice anche il ricambio generazionale e la fiducia derivante da una maggiore informazione, le persone si sentono più rassicurate e i dati lo dimostrano chiaramente. Secondo l’Osservatorio digital banking di ABI Lab infatti, negli ultimi cinque anni il mobile banking ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 132%.

Nel vasto panorama di scelta per un conto business online non possono mancare alcune caratteristiche fondamentali di cui tener conto in fase di scelta. Come:

3. Una piattaforma 100% compliant tutta italiana



In questo contesto emerge Tot, piattaforma italiana che offre un conto aziendale online, vincitrice recentemente del premio Mastercard for Fintechs 2024. Oltre a quanto sopra infatti, Tot, per garantire la massima sicurezza sui dati, collabora esclusivamente con partner istituzionali qualificati e 100% adempienti alle normative europee ed italiane attualmente vigenti in tema di sicurezza bancaria, protezione dei dati e antiriciclaggio. La scelta di un conto aziendale sicuro è fondamentale per poter operare in massima sicurezza e non incorrere in problematiche relative non solo alla garanzia dei fondi ma anche alle limitazioni dell’operatività in caso di provvedimenti di blocco da parte della Banca d’Italia, come verificatosi recentemente per alcune realtà straniere operanti nel nostro paese alle quali è stata inibita la possibilità di onboarding di nuovi clienti fino previo rafforzamento alle misure di antiriciclaggio (AML).