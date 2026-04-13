Successo della banca: è onere della banca produrre il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento sottoscritto dal mutuatario, nel proporre azioni fondate sulla mancata esecuzione della prestazione del mutuatario. non vi è anatocismo nel piano di ammortamento alla francese; la capitalizzazione composta non è anatocismo; non vi è indeterminabilità nel piano di ammortamento alla francese; la differenza tra ISC e TAEG non comporta l’applicazione dell’art.117 , 6°, 7° c. Tub.; non è indeterminata la pattuizione degli interessi con richiamo al parametro dell’Euribor se il divisore è indicato; per ottenere il risarcimento del danno va provato il nesso di causalità con la condotta della banca. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Siracusa -sentenza n. 811 del 21-05-2025 Sentenza-811-del-21.05.2025-Trib.-Siracusa.pdf 6 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il fatto

Il Tribunale di Siracusa il 21.05.2025 ha emesso la sentenza n.811 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un mutuo chirografario -con azione riconvenzionale da parte del debitore- in cui veniva eccepita la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per indeterminatezza della rata e del tasso di interesse applicato; indeterminatezza del piano di rimborso con rate costanti a tasso variabile.

La Banca, difesa dall’ Avv. Ettore Rizza dello STUDIO LEGALE RIZZA e dal consulente tecnico della Banca D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.Stefano ChiodiAnalista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario. Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi | Maggioli Editore 2025 44.65 € Scopri di più

2. È onere della banca produrre il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento sottoscritto dal mutuatario, nel proporre azioni fondate sulla mancata esecuzione della prestazione del mutuatario

Il Tribunale di Siracusa, in conformità al costante indirizzo degli Ermellini (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533) ha precisato che la banca avendo fondato la propria azione sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, resta onerata di dover provare il titolo fatto valere e di allegare l’inadempimento di controparte.

È invece onere del debitore provare l’esatto adempimento o eventuali altre circostanze che possano confutare la domanda.

Nel caso specifico il Magistrato siciliano si è premurato di verificare e dare esplicito riscontro della produzione da parte della banca, attrice sostanziale, del contratto di finanziamento, delle lettere di fideiussione, del piano di ammortamento munito di sottoscrizione del mutuatario.

3. Non vi è anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. La capitalizzazione composta non è anatocismo

La sentenza ha chiarito che nel piano di ammortamento alla francese non vi è anatocismo, dal momento che il calcolo degli interessi corrispettivi viene effettuato sempre e solo sul solo capitale residuo, che la quota di interessi per ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale residua dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata. Pertanto, non vi può essere anatocismo, atteso che esso si verifica solo se gli interessi scaduti siano capitalizzati e diventino così a loro volta base per la produzione di ulteriori interessi.

Fa di più la sentenza, che evocando la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130), statuisce che nel caso analizzato “la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”

4. Non vi è indeterminabilità nel piano di ammortamento alla francese

Il Magistrato siracusano dedica un approfondimento nel precisare che nel sistema di ammortamento alla francese non può essere ravvisata alcuna indeterminabilità.

Puntualizza ad hoc che nei finanziamenti a rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il TAN (tasso annuo nominale) ed il TAE (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.

Il TAN non tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi. “Il pagamento di rate, composte da capitale ed interessi con cadenza infra- annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.”

La differenza tra TAN e TAE, non configura alcuna discordanza tra i due dati, ma esprime solo che l’interesse annuale non è usualmente corrisposto in unica soluzione a fine anno, bensì è ripartito in rate infra-annuali in scadenza.

Ma precisa ancora l’attento Magistrato che non si realizza alcuna indeterminatezza, atteso che “una volta raggiunto l’accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”.

Puntualizza, inoltre, l’attento Magistrato che “il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull’interesse composto, non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.”

Una chiosa importante della sentenza è rappresentata dalla precisazione offerta nell’indicare che sebbene i riferimenti giurisprudenziali avessero ad oggetto mutui a tasso fisso, “pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui, come nella specie, il contratto abbia previsto la variabilità del tasso di interesse”.

5. La differenza tra ISC e TAEG non comporta l’applicazione dell’art.117 , 6°, 7° c. Tub

La sentenza ha respinto la contestazione avversaria di un tasso praticato diverso da quello indicato in contratto ed ha precisato che l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma ha solo funzione informativa per far conoscere al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di concluderlo.

Stabilisce, quindi il Magistrato che “da ciò discende che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo” e che per questo resta inapplicabile l’art.117 Tub, 6°, 7° c. Tub che regolano il caso in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.

6. Non è indeterminata la pattuizione degli interessi con richiamo al parametro dell’Euribor se il divisore è indicato

Il Tribunale siracusano ha innanzitutto ricordato che secondo l’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801), si può ravvisare indeterminabilità del tasso pattuito con richiamo al parametro dell’Euribor (e conseguente applicazione dei tassi ex art. 117, 7°c. Tub), se nel contratto non è esplicitamente indicato il divisore civile (365 giorni) o commerciale (360 giorni), in quanto l’applicazione dell’uno o dell’altro comporta una sia pur modesta differenza nel computo degli interessi.

La sentenza specifica, poi, che nel caso di specie il divisore di 365 giorni risulta specificamente indicato all’art.2 del contratto, e pertanto alcuna indeterminatezza può essere ravvisata.

7. Per ottenere il risarcimento del danno va provato il nesso di causalità con la condotta della banca

La sentenza in esame ha rigettato la richiesta del cliente della banca di ottenere il risarcimento del danno, precisando che non è sufficiente indicare il danno evento, ma è necessario “allegare in modo specifico e provare le conseguenze pregiudizievoli subite ed il nesso di causalità con la condotta della banca convenuta” che nel caso di specie risultano disattesi.

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