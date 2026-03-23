Con il presente contributo si intende portare all’attenzione della Commissione europea – ai sensi dell’ art. 258 TFUE – una vicenda che appare suscettibile di integrare una violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana, con particolare riferimento alla Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e al principio di effettività della tutela dei consumatori. La questione trae origine dalle modalità di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) da parte di Poste Italiane S.p.A., strumenti di raccolta del risparmio emessi per conto dello Stato e destinati a una vasta platea di piccoli risparmiatori. Il caso presenta una rilevanza che travalica la dimensione del singolo contenzioso, assumendo un carattere sistemico e ponendo interrogativi circa la conformità dell’ordinamento italiano ai principi eurounitari, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente” , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. Le pratiche commerciali scorrette nel collocamento dei BFP e l’accertamento amministrativo e giurisdizionale



La problematica origina dalla mancata consegna, al momento della sottoscrizione, del Foglio Informazioni Analitiche (F.I.A.), documento previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000 e contenente tutte le informazioni essenziali relative alla durata del titolo, alle modalità di rimborso e, soprattutto, ai termini di prescrizione.

Tale omissione ha impedito a migliaia di risparmiatori di poter acquisire piena consapevolezza del termine entro cui esercitare il diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi maturati, determinando in numerosi casi la perdita integrale delle somme spettanti per intervenuta prescrizione.

Con provvedimento n. 30346 del 18 ottobre 2022 (procedimento PS11287 – “Poste – Buoni Fruttiferi”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato e qualificato tali condotte come pratiche commerciali scorrette, irrogando a Poste Italiane S.p.A. una sanzione amministrativa di euro 1.400.000.

In particolare, l’Autorità aveva rilevato:

la mancata indicazione della data di scadenza e/o di prescrizione dei titoli;

della data di scadenza e/o di prescrizione dei titoli; la formulazione ambigua e decettiva delle informazioni fornite;

delle informazioni fornite; la mancata adozione di misure informative volte ad avvisare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione, nonostante la piena consapevolezza del fenomeno, desunta anche dall’elevato numero di reclami ricevuti.

Tale omissione informativa appare ancora più significativa alla luce della elevata capacità organizzativa e comunicativa del professionista, che ha storicamente investito ingenti risorse in campagne pubblicitarie su larga scala per la promozione del proprio brand e dei propri prodotti finanziari. Nonostante ciò, non risulta essere stata realizzata alcuna campagna informativa idonea ad avvertire i risparmiatori dell’imminente prescrizione e delle relative conseguenze patrimoniali.

Ne deriva che la condotta non può essere giustificata da limiti tecnici o organizzativi, ma evidenzia una carenza strutturale nella gestione dell’informazione dovuta ai consumatori.

Il provvedimento dell’Autorità è stato integralmente confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 15916/2025), che ha ribadito la natura di pratiche commerciali scorrette delle condotte poste in essere da Poste Italiane. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.