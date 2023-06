Sequestro o confisca beni culturali: indicazioni per l’Ufficiale Giudiziario

Avvocato e giornalista pubblicista. Autore di diverse pubblicazioni redatte per conto di differenti case editrici. In particolare sono stati scritti molteplici libri, nonché e-book, prevalentemente in materia di diritto e procedura penale, per Maggioli editore, Altalex editore, Nuova Giuridica, Primiceri editore e Key editore.

Per Diritto.it è Referente dell’area di Diritto penale e Procedura penale.