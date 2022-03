Separazioni e divorzi: il report Istat per il 2020

Per il report Istat “Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi – anno 2020” pubblicato il 21 febbraio 2022, le separazioni legali rappresentano il fenomeno più rappresentativo dell’instabilità coniugale, considerando che non tutte si convertono in divorzi, e sono diminuite del 18% rispetto all’anno precedente. Per i divorzi, incremento delle procedure extragiudiziarie: negoziazione assistita e procedura presso l’Ufficio di Stato Civile.

Indice:

Separazioni e divorzi extragiudiziali e non

Quasi una separazione consensuale su tre e quasi un divorzio consensuale su due avviene al di fuori del Tribunale. In particolare, i percorsi consensuali extragiudiziali (D.l. 132/2014) riguardano:

il 26,7% di tutte le separazioni,

il 32,7% dei divorzi.

Negli accordi extragiudiziali per separarsi o divorziare le quote delle negoziazioni assistite da avvocati (ex art. 6) sono, rispettivamente, 43,0% e 29,1%.

Nel 2020, sono stati effettuati direttamente presso il Comune:

il 15,2% di tutte le separazioni,

il 23,2% di tutti i divorzi.

Consigliamo il volume:

Manuale di separazione e divorzio Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu, 2020, Maggioli Editore 2020, Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose. Con questa opera...



Le separazioni

La pandemia ha impattato anche sull’andamento dell’instabilità coniugale, soprattutto nel periodo delle chiusure degli uffici e delle restrizioni alla mobilità. Nel 2020, le separazioni sono diminuite del -18,0%, e l’85,3% si è concluso consensualmente, percentuale rimasta pressoché stabile nell’ultimo decennio.

I divorzi

Secondo il report, per i divorzi il trend è stato sempre crescente dal 1970 fino alla metà del decennio scorso, mentre nel 2015 il numero di divorzi ha subito una forte impennata (+57,5%) a seguito dell’entrata in vigore di due importanti leggi che hanno modificato la disciplina dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio:

il decreto legge 132/2014, che ha introdotto le procedure consensuali extragiudiziali (quindi presso gli Uffici di Stato Civile o tramite negoziazioni assistite da avvocati senza più il ricorso ai Tribunali),

la legge 55/2015 (c.d. Divorzio breve) che ha fortemente ridotto l’intervallo tra separazione e divorzio (dodici mesi per le separazioni giudiziali e sei mesi per quelle consensuali).

La procedura che si perfeziona direttamente presso gli Uffici di Stato Civile (ex art.12), introdotta dal d.l. n. 132/2014, è preclusa in caso di presenza di figli minori o anche maggiorenni economicamente non autosufficienti. Essendo i figli minori più coinvolti nelle separazioni rispetto ai divorzi per via della struttura per età più giovane di chi si separa, il ricorso alla procedura ex art. 12 è più frequente nei divorzi.

La preferenza verso la procedura ex art.12, cioè direttamente presso lo Stato Civile è più diffuso:

Valle d’Aosta (39,7%),

provincia autonoma di Bolzano (35,3%),

provincia di Trento (34,4%)

Emilia-Romagna (33,3%).

La quota di accordi ex art. 6 (negoziazioni assistite da avvocati) è maggiore:

Lazio (21,0%),

Sicilia (13,6%),

Campania (12,5%),

Toscana (12,4%).

I divorzi consensuali conclusi in tribunale sono più diffusi:

provincia autonoma di Bolzano (53,9% sul totale dei divorzi),

Basilicata (51,3%),

Marche (47,7%),

Umbria (45,2%).

Il ricorso ai divorzi giudiziari risulta maggiore nei Tribunali di:

Sardegna (42,7%),

Calabria (42,3%),

Puglia (38,8%),

Campania (37,9%).

Considerando i divorzi per 100mila coniugati, le regioni in cima alla graduatoria sono:

Liguria (320,4),

Piemonte (293,2),

Friuli-Venezia Giulia (289,1).

I dati provvisori del 2021

Il report riporta i dati provvisori dei primi nove mesi del 2021, unitamente ai relativi trend:

l’aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+36,4% per le separazioni e +32,8% per i divorzi) riporta a livelli simili a quelli del 2019;

per le separazioni la crescita è più consistente nel caso dei provvedimenti presso i Tribunali, in particolare per le consensuali (+49,3%);

gli accordi di negoziazione assistita con avvocati sia per le separazioni sia per i divorzi hanno mostrato, soprattutto per le separazioni, un calo contenuto nei primi nove mesi del 2020 (-2,1%), seguito da un aumento negli stessi mesi del 2021 (+11,1%). Presumibilmente la scelta di questa procedura è stata anche avvantaggiata dal deposito telematico degli atti che già contraddistingueva questa tipologia di accordi;

le separazioni e i divorzi consensuali direttamente presso i Comuni hanno visto una ripresa nei primi nove mesi del 2021 in confronto allo stesso periodo del 2020 (rispettivamente +14,8% e +9,9%).

Consigliamo il volume:

Manuale di separazione e divorzio Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu, 2020, Maggioli Editore 2020, Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose. Con questa opera...



Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA