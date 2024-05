Separazione delle carriere: in cosa consiste il nuovo ddl costituzionale

1. Le modifiche apportate al Consiglio superiore della magistratura



Fermo restando che, come è noto, l’art. 87, co. 10, Cost. attualmente prevede che il Capo della Stato presiede il Consiglio superiore della Magistratura (d’ora in poi: C.S.M.), ossia l’organo di autogoverno di questo potere dello Stato, la prima novità, contemplata nel progetto di legge qui in commento, riguarda proprio codesto precetto normativo.

Difatti, all’art. 1 di tale disegno di legge costituzionale, intitolato per l’appunto “Modifiche all’articolo 87 della Costituzione”, è ivi disposto che al comma decimo di questo articolo, “dopo le parole «della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.»”.

Dunque, per effetto di questa modificazione, si “prevede, di conseguenza, l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”[1].

Ciò posto, strettamente correlato a questo intervento del Governo, si pone la riformulazione dell’art. 104 della Cost. per effetto dell’art. 3 di questo disegno di legge costituzionale.

Difatti, oltre che a sancire la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, che esamineremo nel paragrafo seguente, con la riscrittura di questa disposizione legislativa, si modifica radicalmente il modo con cui è strutturato il C.S.M..

Difatti, se questa riforma conferma quanto già previsto ora, ossia che questo organo di rilevanza costituzionale è preseduto dal Presidente della Repubblica, non è però più contemplato un C.S.M. “unico”, come attualmente disposto dal vigente art. 104, co. 2, Cost. (“Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica”), ma da “due” C.S.M. separati l’uno dall’altro, ossia: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura.

In effetti, come stabilito dal comma secondo (primo periodo). dell’art. 104 Cost., così come concepito in questo disegno di legge costituzionale, il “Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica”.

Inoltre, sempre in relazione a quanto disposto in tale “nuovo” secondo comma, se, anche qui, come stabilisce attualmente la normativa vigente, ne “fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione” (secondo periodo), va osservato però che, ad avviso di chi scrive, l’uso dell’avverbio “rispettivamente” prevede che siffatta appartenenza di diritto diviene “separata” nel senso che il Presidente della Suprema Corte fa parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante mentre il Procuratore generale sempre della Corte di legittimità fa parte de iure di quella requirente.

Argomentando a contrario, pertanto, non può ritenersi possibile l’opposto, ossia che il Presidente faccia parte del Consiglio superiore della magistratura requirente e il Procuratore generale di quello giudicante.

Precisato ciò, per quanto invece riguarda gli altri componenti, se è adesso disposto, come recita l’attuale comma quarto dell’art. 104 Cost., che gli “altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”, questa progetto di legge prevede un diverso sistema di cooptazione, strutturato nei seguenti termini: “Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge” (art. 104, co. 2, terzo periodo, Cost. così come previsto in questo disegno di legge costituzionale).

Di conseguenza, per effetto di questa modifica, oltre al Presidente e al Procuratore generale della Cassazione, con le precisazioni di cui sopra, gli “altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge”[2].

Chiarito ciò, per quanto invece riguarda il Vicepresidente, se adesso è disposto che il “Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento” (art. 104, co. 5, Cost.), tale progetto di legge costituzionale prevede una riformulazione di questo terzo comma nel seguente modo: “Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento” (art. 104, co. 3, primo periodo, Cost. così come previsto in questo disegno di legge costituzionale), fermo restando che i “membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva” (art. 104, co. 3, secondo periodo, Cost. così come previsto in questo disegno di legge costituzionale).

Viene quindi confermata l’impossibilità per questi componenti del C.S.M. di essere rieletti, nonché fissata la durata di permanenza in questo organo per quattro anni come attualmente già disposto dall’art. 104, co. 6, Cost. (“I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”).

Allo stesso modo, ora, stante quanto previsto dall’art. 104, co. 7, Cost., come sarebbe anche ora laddove venisse approvato siffatto disegno di legge costituzionale (art. 104, co. 3, terzo periodo, Cost., così come previsto in questo disegno di legge costituzionale), i membri del C.S.M. non “possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”.

Precisato ciò, sempre per quanto riguarda il C.S.M. si registra anche una modifica per quanto riguardano le sue prerogative.

Invero, se l’art. 105 Cost. adesso stabilisce che spettano “al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”, l’art. 4 del disegno di legge costituzionale qui in commento, pure in tale caso, provvede ad una sostanziale rivisitazione di siffatte funzioni.

Difatti, il primo comma di questo articolo 105, ove venisse approvato codesto progetto normativo, prevedrebbe quanto sussegue: “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.

Dunque, se rimarrebbe confermata la competenza a decidere in materia di assunzioni, assegnazioni ed trasferimenti, verrebbero però meno le sue prerogative in materia di promozioni e provvedimenti disciplinari, mentre sarebbero attribuiti, perlomeno per espresso dettato costituzionale, compiti in materia di valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

In particolare, tra le novità di maggiore rilevanza, per chi scrive, sicuramente riveste una particolare importanza il fatto che si privi il C.S.M. del potere di comminare provvedimenti disciplinari, che sono invece, conferiti, come vedremo successivamente, ad un altro organo collegiale, vale a dire: l’Alta Corte disciplinare.

Difatti, si ripete, come vedremo da qui a breve, con “le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare””[3].

Infine, sempre per quanto concerne il C.S.M., per esigenze, ad avviso dello scrivente, di mero coordinamento, si prevede la modifica degli articoli 107 e 110 della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda l’art. 107 della Costituzione, l’art. 6 di questo disegno di legge costituzionale stabilisce che all’“articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio»”, in guisa tale che siffatto precetto normativo prevedrebbe quanto segue (la parte emendata è contrassegnata in grassetto): “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso”.

Alla stessa maniera, per quanto concerne l’art. 110 Cost., il seguente articolo 7, disponendo che all’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio»”, fa sì che tale comma statuirebbe quanto sussegue: “”Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.

Tali emende, quindi, come accennato poco prima, servono semplicemente per puntualizzare quanto esposto prima, ossia l’istituzione di due distinti C.S.M., uno giudicante e uno requirente, con tutte le conseguenze che ne discendono, anche in relazione a quanto preveduto da questi due dettati normativi di rango costituzionale.



