Semilibertà: non vincolata ad un’attività lavorativa retribuita

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33244 del 28 agosto 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di semilibertà: nello specifico, questa, per essere concessa, non necessita di un’attività lavorativa retribuita.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sent. n. 33244 del 28/08/2024 Cass-33244-2024.pdf 103 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. I fatti

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta dal ricorrente.

Questo sta espiando una pena complessiva di anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di mesi undici e giorni cinque di arresto per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, rapina, ricettazione, danneggiamento, lesioni personali, minaccia, estorsione, violazione della legge sulle armi ed evasione, con un fine pena previsto per il 10 novembre 2026.

Il Tribunale di sorveglianza, dando atto di diverse situazioni, a suo avviso, ostative, ha ritenuto che l’attività di reinserimento esterna si presenta insufficiente per l’assenza di un’attività di lavoro che garantisca un’autosufficienza economica.

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso dall’interessato che ha dedotto il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 48, comma 1, ord. pen. Nello specifico, è stato rilevato che il provvedimento impugnato – che peraltro prende le mosse da un elemento infondato in fatto, cioè la pendenza di un procedimento per favoreggiamento, definito nell’anno 2011 – si fonda su di un errato presupposto giuridico: la necessità che il semilibero svolga un’attività lavorativa retribuita, ed è comunque manifestamente illogico.

2. Semilibertà e attività lavorativa retribuita: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il motivo, osserva che la valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà deve essere effettuata in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato e tra queste, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, non vi è la necessità che l’attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita.

Nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, il Tribunale non si è conformato a tale principio.