Selezione Magistrati Tributari: centrali integrità e credibilità

2. Argomentazioni del ricorrente e difesa dell’amministrazione



Il ricorrente sostiene l’infondatezza delle ragioni addotte per la sua esclusione, evidenziando come la sentenza di condanna penale di primo grado per corruzione sia stata annullata per incompetenza funzionale e che non vi siano ulteriori procedimenti penali pendenti. Inoltre, contesta la legittimità delle clausole del bando che introducono requisiti di partecipazione non previsti dalla legge n. 130/2022.

L’Amministrazione, rappresentata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sostiene la legittimità della propria decisione, affermando che il bando ha correttamente introdotto requisiti aggiuntivi per assicurare il buon andamento della giustizia tributaria. Essa fonda la propria decisione sull’esclusione del ricorrente su un duplice motivo: la mancanza di una condotta incensurabile e l’aver riportato condanne penali o l’avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.