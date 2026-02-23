Con la sentenza n. 51/2026 della Sesta Sezione penale, depositata il 20 febbraio 2026, la Corte di cassazione interviene su un tema di particolare rilievo per gli enti locali: i confini del reato di rivelazione di segreto d’ufficio in rapporto alla disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Il caso riguarda un sindaco condannato in appello per rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.) e per una contravvenzione urbanistica (art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001). La Suprema Corte annulla senza rinvio la condanna per il reato di cui all’art. 326 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e ridetermina la pena per l’illecito edilizio residuo.

1. Il fatto: la comunicazione del verbale di sopralluogo

All’origine del procedimento vi è la comunicazione, da parte del sindaco, del contenuto di un verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia locale e forestale presso un cantiere. Secondo l’accusa, l’atto sarebbe stato informalmente mostrato al tecnico di fiducia dei proprietari dell’immobile, al di fuori delle forme previste per l’esercizio del diritto di accesso.

La Corte d’appello aveva escluso la violazione del segreto istruttorio, ritenendo che il verbale non fosse atto di indagine coperto da segreto penale, ma aveva comunque ravvisato il reato di rivelazione di segreto d’ufficio, valorizzando le modalità “deformalizzate” della comunicazione e l’assenza di una formale istanza di accesso.

2. Il quadro normativo: trasparenza e limiti al segreto

La Cassazione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dal principio di trasparenza amministrativa sancito dalla legge n. 241/1990. In particolare, l’art. 22 riconosce il diritto di accesso ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, mentre l’art. 24 individua tassativamente le categorie di atti sottratti all’accesso.

Sul versante dell’ordinamento degli enti locali, l’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce la regola generale della pubblicità degli atti comunali e provinciali, salvo specifiche eccezioni.

Quanto all’art. 326 cod. pen., la Corte ribadisce che il reato presuppone la rivelazione di notizie che, per legge o per loro natura, non siano conoscibili dai destinatari della comunicazione. Non ogni irregolarità procedurale nell’accesso integra, dunque, una violazione penalmente rilevante.

3. Il principio di diritto: rileva la titolarità, non la forma

Il cuore della decisione sta nell’affermazione di un principio chiaro: il reato di rivelazione di segreto d’ufficio non è configurabile quando l’atto comunicato sia conoscibile dal destinatario in quanto titolare del diritto di accesso.

La Corte distingue due ipotesi: Atto non conoscibile dal privato : se il soggetto non è titolare di un interesse qualificato e l’atto gli viene comunicato, la rivelazione può integrare il reato, poiché si viola la regola che impone il segreto per gli atti non accessibili.

: se il soggetto non è titolare di un interesse qualificato e l’atto gli viene comunicato, la rivelazione può integrare il reato, poiché si viola la regola che impone il segreto per gli atti non accessibili. Atto conoscibile dal privato: se il destinatario è legittimato all’accesso, eventuali irregolarità nelle modalità (assenza di istanza formale, mancato rispetto delle forme dell’art. 25 l. 241/1990) possono rilevare sul piano amministrativo, ma non integrano il delitto di cui all’art. 326 cod. pen. Nel caso concreto, il verbale di sopralluogo rientrava nell’attività di vigilanza urbanistica e non era coperto da segreto istruttorio penale. Inoltre, i proprietari dell’immobile – per il tramite del tecnico – erano portatori di un interesse diretto e qualificato alla conoscenza dell’atto. Da qui l’annullamento senza rinvio della condanna “perché il fatto non sussiste”.

4. La conferma della responsabilità urbanistica

Diversa la sorte della contravvenzione edilizia. La Cassazione dichiara inammissibili le censure sul punto e procede direttamente alla rideterminazione della pena, escludendo il reato più grave precedentemente ritenuto.

La pena viene fissata nel minimo edittale, tenendo conto delle attenuanti generiche: dieci giorni di arresto ed euro 8.000 di ammenda, con sospensione condizionale e non menzione.

5. Le ricadute operative per gli enti locali

La pronuncia offre indicazioni importanti per amministratori e funzionari pubblici. Il confine tra illecito amministrativo e responsabilità penale non coincide con il mero mancato rispetto delle forme dell’accesso, ma con la sostanziale lesione dell’interesse alla segretezza.

In un sistema improntato alla massima trasparenza, il segreto d’ufficio costituisce eccezione e va interpretato restrittivamente. La violazione penalmente rilevante si configura solo quando la notizia sia oggettivamente sottratta alla conoscenza del privato.

La sentenza rafforza, dunque, una lettura sostanziale del reato di cui all’art. 326 cod. pen., ancorata alla titolarità del diritto di accesso e non alle sole modalità formali della comunicazione. Un chiarimento destinato a incidere sulla prassi quotidiana delle amministrazioni locali.

