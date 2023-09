Scritti offensivi su Whatsapp: diffamazione o ingiuria?

Il Tribunale dichiarava Tizio responsabile dei reati di cui agli articoli 81, 595, primo e comma 3, 660 c.p., per aver offeso la reputazione di Caio (capo a), e dei reati di cui agli articoli 81, 595, comma 1, 660 c.p., per aver offeso la reputazione di Mevio (capo b); la Corte d’Appello dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’articolo 660 c.p. perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi sette di reclusione. Confermava nel resto la decisione di primo grado, anche con riguardo alla condanna al risarcimento a favore delle parti civili. Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo l’errata applicazione della legge penale poiché la Corte territorialmente competente aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione , anziché quello di ingiuria , trascurando come, nel caso di specie, visto il mezzo di propagazione (social network WhatsApp , utilizzato con riferimento al gruppo denominato Delta) dell’offesa, si fosse instaurato quel rapporto diretto tra offensore e offeso che avrebbe consentito a quest’ultimo di interloquire in via immediata con l’offensore, a scopo difensivo. Pertanto, posto che siffatto reato di diffamazione doveva essere riqualificato ai sensi dell’articolo 594 c.p., e posta anche la depenalizzazione del reato di ingiuria (vd.§ 1), il ricorrente invocava l’assoluzione perché il fatto non era più previsto come reato. Tuttavia, nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, la Suprema Corte statuiva quanto segue:

3. Conclusioni



Appare lapalissiana, come nel caso di specie, che la decisione degli Ermellini sia positivamente “frutto dei nostri tempi”.

Ebbene, se nel corso degli anni molti sono stati i mutamenti sociali e tecnologici in materia di Digital Communication (Whatsapp, Instagram, Facebook etc.) che hanno permesso una comunicazione ed una condivisione tra soggetti molto più smart e veloce, altrettante sono state le modifiche che la norma penale ha subito per tentare di adeguarsi ad essi.

La sentenza in esame, a parere dello scrivente, pone ulteriori basi per la comprensione di un sistema penale che nella maggior parte delle volte risulta, in sede applicativa e per casi analoghi, obsoleto, incerto e che accoglie le novità con non poche difficoltà interpretative: l’operatore del diritto brancola nel buio.

Il concetto di “immediatezza” in risposta al messaggio offensivo su un gruppo whatsapp da parte dell’offeso è un qualcosa che prescinde dalla ricezione dello stesso, poiché il suo semplice ricevimento non implica automaticamente l’averlo concretamente letto in quel preciso momento, cosa che invece, perasincroniadi accesso alla chat, potrebbe fare qualsiasi altro membro del gruppo e prendere preventivamente visione dell’offesa rispetto al destinatario impegnato in altre attività e quindi assente.

Oggigiorno, anche l’elemento tipico “presenza di altri individui”, essenziale per la configurazione del reato di diffamazione, non è più da intendersi come sola manifestazione fisica dei soggetti che assistono all’evento, ma anche come presenza digitale, presenza potenzialmente anche più pericolosa per l’onore della persona offesa.

Si pensi che mentre prima, verosimilmente, l’offesa fosse rivolta verbalmente ed in presenza di un numero più o meno elevato di individui, ora, con la possibilità di condividere contenuti di vita privata sui social network, il bacino di utenza connessa/presente è cresciuto considerevolmente, esponendo di conseguenza la persona offesa a ben maggiore “fame mediatica”.

Si resta fiduciosi, pertanto, in un intervento legislativo atto a chiarire ed introdurre osmoticamente ulteriori fattispecie di reato ben più confacenti e conformi agli standard dell’epoca moderna, eliminando definitivamente questo velo di incertezza che offusca la logica difensiva dell’operatore del diritto in sede di studio dottrinale e processuale.