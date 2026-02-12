È aperta dal 10 febbraio al 10 marzo 2026 la consultazione pubblica promossa dal Ministero della giustizia nell’ambito della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) relativa alle sanzioni pecuniarie civili. L’iniziativa rappresenta un passaggio centrale nel ciclo delle politiche pubbliche e mira a valutare, a distanza di anni dall’entrata in vigore, l’efficacia delle norme che hanno trasformato alcuni reati minori in illeciti civili sanzionati con pene pecuniarie.

L'obiettivo è raccogliere contributi utili per comprendere se gli strumenti introdotti abbiano prodotto gli effetti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, e se siano necessari interventi correttivi o integrativi.

1. I provvedimenti oggetto di valutazione

La consultazione si inserisce nel piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 2025-2026, approvato con decreto del Ministro della giustizia del 30 dicembre 2024. Tra gli atti individuati per la VIR figura il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 67/2014, trasformando alcuni reati – tra cui l’ingiuria – in illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile.

Oggetto di analisi è anche il decreto ministeriale 20 ottobre 2022, che disciplina la tenuta in forma automatizzata del registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili. Si tratta di uno strumento organizzativo volto a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nell’applicazione delle nuove misure.

La valutazione riguarderà tanto il grado di raggiungimento delle finalità originarie – deflazione del carico penale e razionalizzazione del sistema sanzionatorio – quanto gli effetti concreti prodotti nel tempo.

2. Cos’è la VIR e perché è importante

La verifica di impatto della regolamentazione (VIR) è uno degli strumenti previsti dal d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169 per assicurare qualità e trasparenza nel processo decisionale pubblico. Essa si colloca nella fase di monitoraggio e manutenzione dell’ordinamento e consiste in una valutazione ex post dell’efficacia di una norma.

Attraverso la VIR si analizzano: il grado di raggiungimento degli obiettivi iniziali;

gli effetti prodotti sui destinatari;

eventuali criticità o effetti non previsti;

l’opportunità di introdurre misure correttive o di non intervenire qualora i risultati siano soddisfacenti. Si tratta, dunque, di un momento essenziale del ciclo di policy, che consente di superare una visione statica della normazione e di adottare un approccio “circolare”, fondato su programmazione, analisi preventiva (AIR), valutazione successiva (VIR) e consultazione.

3. Il ruolo della consultazione pubblica

Elemento centrale della VIR è la consultazione dei portatori di interesse. Per questa finestra di partecipazione, il Ministero mette a disposizione un questionario online compilabile in forma anonima, con l’obiettivo di raccogliere dati, osservazioni ed esperienze dirette relative all’attuazione delle norme.

Possono partecipare cittadini, operatori del diritto, imprese e soggetti pubblici o privati che abbiano avuto un coinvolgimento diretto o indiretto nell’applicazione delle disposizioni oggetto di valutazione. I contributi non sono vincolanti e non prevedono un riscontro individuale, ma costituiscono un patrimonio informativo prezioso per l’istruttoria.

Oltre a esprimere osservazioni sugli atti già inseriti nel piano, è possibile proporre ulteriori provvedimenti da sottoporre a futura valutazione, contribuendo così alla definizione dell’agenda regolatoria.

4. Il ciclo delle politiche pubbliche

La consultazione si inserisce in un più ampio sistema di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità normativa. Il ciclo delle politiche pubbliche prende avvio con la programmazione dell’attività normativa, che prevede la comunicazione semestrale del Programma normativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Segue l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che valuta ex ante le possibili opzioni di intervento e i loro effetti. In fase successiva interviene la VIR, che misura ex post i risultati conseguiti. A completare il quadro vi sono l’analisi tecnico-normativa (ATN), volta a verificare la compatibilità giuridica degli schemi di atti, e il drafting normativo, che assicura chiarezza e correttezza linguistica dei testi.

Le attività sono curate dall’Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche istituita presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

5. Una verifica strategica per il sistema sanzionatorio

La trasformazione di alcuni reati in illeciti civili ha rappresentato una scelta significativa nel percorso di riforma del sistema penale. A distanza di quasi un decennio dall’adozione del d.lgs. n. 7/2016, la VIR offre l’occasione per misurare l’effettiva incidenza della riforma e valutarne la coerenza con gli obiettivi di efficienza, proporzionalità e alleggerimento del carico giudiziario.

La partecipazione alla consultazione, aperta fino al 10 marzo 2026, costituisce quindi un’opportunità concreta per contribuire al miglioramento della qualità della regolazione e al rafforzamento della trasparenza nel processo decisionale pubblico.

