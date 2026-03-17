Una paziente si sottoponeva ad un intervento chirurgico di osteosintesi con l’inserimento di un chiodo endomidollare a causa di una frattura del femore sinistro dovuta ad una caduta accidentale e dopo la dimissione si sottoponeva a diversi cicli fisioterapici e alle visite presso il medico curante. Dopo circa sei mesi dall’intervento, poiché la paziente continuava ad avvertire dolore all’anca sinistra, si sottoponeva a degli accertamenti presso il locale pronto soccorso, da cui emergeva la rottura dei mezzi di sintesi e precisamente del chiodo posizionato nell’inserzione della vite cefalica e della vite distale. A causa della rottura dei due predetti mezzi di sintesi, la paziente era costretta a sottoporsi ad un primo nuovo intervento chirurgico per la rimozione del chiodo lesionato e l’inserimento di un nuovo chiodo e di un triplo cerchiaggio, nonché, successivamente, ad un ulteriore intervento chirurgico per la dinamizzazione del chiodo. La paziente riteneva sussistente la responsabilità della struttura sanitaria dove aveva eseguito l’intervento chirurgico di rimozione della frattura nella causazione della rottura dei mezzi di sintesi: in particolare, riteneva che detta rottura fosse stata causata da un errore nell’applicazione del mezzo di sintesi nonché da una scarsa e inadeguata riduzione della frattura, con ritardata consolidazione della stessa. Pertanto, la paziente adiva il tribunale di Torre Annunziata, prima con un procedimento per ATP e dopo (a causa del mancato raggiungimento di una soluzione bonaria della vicenda) con un giudizio di merito, nel quale chiedeva la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

2. Responsabilità sanitaria e nesso causale: cosa deve provare il paziente



Al fine di decidere sulla domanda formulata dall’attrice, il tribunale di Torre Annunziata ha esaminato i principi in materia di responsabilità medica.

In particolare, il giudice ha evidenziato come al momento dell’accettazione di un paziente presso una struttura sanitaria, privata o pubblica che sia, al fine di un ricovero o di una visita ambulatoriale, si instaura un contratto atipico a prestazioni corrispettive tra il paziente e la struttura medesima.

In virtù del predetto contratto, sorge da un lato l’obbligazione di pagamento del corrispettivo (che può essere effettuato dal paziente, ma anche dal servizio sanitario nazionale) e dall’altro lato sorgono una serie di obblighi a carico della struttura sanitaria di messa a disposizione del personale medico e paramedico nonché delle attrezzature necessarie e un adeguato vitto e alloggio, oltre che ovviamente di esecuzione della prestazione sanitaria richiesta dal paziente.

In considerazione di ciò, sorge una responsabilità di carattere contrattuale a carico della struttura sanitaria, che può derivare dall’inadempimento delle obbligazioni di cui sopra gravanti sulla struttura medesima oppure dall’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario quale ausiliario necessario della struttura.

A tale ultimo proposito, il giudice ha ribadito che non è rilevante il fatto che il medico sia dipendente o meno della struttura sanitaria, ma è sufficiente che il medico operi all’interno della struttura medesima, stante l’esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità e l’organizzazione della struttura.

Da tale natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, deriva che il paziente danneggiato che agisce in giudizio deve provare il contratto e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di nuove patologie nonché il nesso di causalità tra la condotta attiva o omissiva della struttura o del suo ausiliario e i predetti aggravamento patologico o insorgenza di nuova patologia.

Mentre, resterà a carico della struttura sanitaria l’onere di provare di aver avuto un comportamento diligente e che l’esito negativo è stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile.

Per quanto riguarda la valutazione del nesso di causalità tra condotta ed evento, il giudice ha ricordato che la stessa va compiuta secondo giudizi probabilistici fondati su leggi scientifiche; soltanto nel caso in cui non vi siano leggi scientifiche applicabili si può ricorrere al giudizio secondo la probabilità logica, per la quale un evento è probabile se avviene nella maggior parte dei casi.

In altri termini, in caso di divergenze, il nesso causale va valutato secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, ed, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a

chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l’evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.

Nella materia della responsabilità medica, poi, tali principi comportano che, se il giudice accerta che il medico non ha tenuto una condotta conforme ai canoni di diligenza e perizia scientifica, può ritenere che tale omissione sia stata la causa dell’evento lesivo qualora non vi siano altri fattori alternativi (cioè altre concause).