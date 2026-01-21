Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Rottamazione-quinquies: come leggere e applicare le FAQ ufficiali

FAQ Rottamazione-quinquies 2026: chiarimenti ufficiali su debiti ammessi, esclusioni, domanda, rate, pagamenti e decadenza dai benefici.

Lorena Papini 21/01/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Le FAQ sulla Rottamazione-quinquies chiariscono ambito, limiti e modalità operative della definizione agevolata 2026. Ecco come interpretarle correttamente, punto per punto. Per saperne di più, l’articolo Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026: una guida operativa offre una pratica guida all’adesione. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Scarica le FAQ in PDF

FAQ_Rottamazione_Quinquies.pdf 300 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Ambito applicativo: cosa chiariscono le prime FAQ


Le FAQ n. 1 e 2 svolgono una funzione decisiva: delimitano in modo rigoroso il perimetro oggettivo della Rottamazione-quinquies, evitando letture estensive non consentite dalla norma.
Il chiarimento principale riguarda la natura dei carichi definibili: non tutti quelli affidati all’Agente della riscossione, ma solo quelli derivanti da omesso versamento di imposte liquidate automaticamente o formalmente, contributi INPS non accertativi e sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture. Le FAQ precisano inoltre che possono rientrare anche carichi già inclusi in precedenti rottamazioni, purché i benefici siano stati persi per inadempimento.
Di contro, viene esclusa ogni altra tipologia di debito, comprese le posizioni che, pur astrattamente ammissibili, risultino regolarmente rateizzate e pagate al 30 settembre 2025 nell’ambito della Rottamazione-quater. Il messaggio è chiaro: la nuova definizione non è uno strumento di “riprogrammazione” per posizioni già correttamente gestite. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025

41.80 €

Scopri di più

2. Esclusioni specifiche: multe, enti locali e accertamenti


Le FAQ n. 3, 4 e 5 rispondono a quesiti ricorrenti e chiariscono alcuni errori interpretativi frequenti.
In particolare, viene ribadito che non sono rottamabili:

  • le multe per violazioni del Codice della strada irrogate da polizia locale comunale;
  • i carichi affidati da Comuni, Province, Regioni ed enti locali, come TARI e bollo auto;
  • i debiti derivanti da avvisi di accertamento, anche se successivamente iscritti a ruolo.

Queste FAQ confermano che la Rottamazione-quinquies resta una misura settoriale, limitata a specifiche fattispecie statali, e non una sanatoria generalizzata del debito fiscale.

Potrebbero interessarti anche:

3. Domanda di adesione e verifica dei carichi definibili


Le FAQ n. 6, 7 e 8 chiariscono le modalità di accesso alla procedura, sottolineando che l’adesione richiede una manifestazione di volontà espressa.
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica. Le FAQ distinguono nettamente tra:

  • area riservata, che mostra solo i carichi effettivamente definibili;
  • area pubblica, che consente l’inserimento manuale dei documenti, previa allegazione dell’identità.

Di particolare utilità operativa è il riferimento al Prospetto informativo, che consente al contribuente di conoscere in anticipo quali debiti possono essere inclusi e l’importo dovuto in caso di adesione, evitando errori nella compilazione della domanda.

4. Contenzioso, comunicazione dell’esito e tutele immediate


Le FAQ n. 9, 10 e 11 affrontano gli effetti della domanda sul piano procedurale.
È chiarito che possono essere inseriti anche carichi oggetto di contenzioso in corso, purché il contribuente rinunci espressamente alle liti relative alle cartelle indicate. Dopo la presentazione della domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 una comunicazione di accoglimento o diniego.
Nel frattempo, per i debiti definibili, vengono sospese le nuove azioni cautelari ed esecutive, pur restando efficaci fermi e ipoteche già iscritti. Le FAQ precisano inoltre che il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC e dei controlli ex artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973.

5. Importi dovuti, rate, decadenza e rapporti con le rateizzazioni


Le FAQ n. 12–19 chiariscono gli aspetti economici e le conseguenze dell’inadempimento.
Viene confermato che, aderendo alla Rottamazione-quinquies, si pagano solo capitale e spese, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio (con disciplina particolare per le multe prefettizie). È possibile scegliere tra pagamento in unica soluzione o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Particolarmente rilevanti sono i chiarimenti sulla decadenza: è sufficiente il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata per perdere i benefici. Le FAQ spiegano inoltre il meccanismo di imputazione dei pagamenti in caso di rate saltate.
Infine, viene precisato che la domanda sospende le rateizzazioni in corso sui carichi definibili, che saranno automaticamente revocate al 31 luglio 2026, mentre i debiti non rottamabili dovranno continuare a essere pagati con canali ordinari.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Insolvenza e Crisi d’impresa
Rottamazione-quinquies: online la domanda e il prospetto debiti rottamabili

Agenzia delle entrate-Riscossione avvia la “Rottamazione-quinquies” con servizi online per adesione …

Redazione 20/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Insolvenza e Crisi d’impresa
Concordato minore in continuità e cram down: controllo del giudice e ruolo dell’OCC

Il concordato minore in continuità e il cram down: controllo giudiziale, ruolo dell’OCC e distribuzi…

Monica Mandico 20/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Insolvenza e Crisi d’impresa
Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026: una guida operativa

Rottamazione-quinquies 2026: chi può aderire, come presentare l’istanza, rate fino a 54 bimestrali, …

Redazione 12/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Insolvenza e Crisi d’impresa
Rottamazione-quinquies: aspetti operativi ed effetti premiali

La Legge di Bilancio 2026 contiene la norma relativa alla nuova edizione della definizione agevolata…

Dario Marsella 07/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;