1. La nuova definizione agevolata: cosa cambia rispetto alle edizioni precedenti

Con il comunicato del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle entrate-Riscossione annuncia l'operatività della Definizione agevolata delle cartelle ("Rottamazione-quinquies"), introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). Il tratto distintivo della misura, rispetto alle precedenti rottamazioni, è un ambito applicativo più selettivo, circoscritto a specifiche tipologie di carichi affidati all'agente della riscossione. Parallelamente, vengono potenziati gli strumenti di supporto: oltre al servizio per presentare la domanda, è già disponibile il prospetto informativo per individuare i debiti "rottamabili" e l'importo dovuto in misura agevolata.

2. Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies

La norma consente la definizione agevolata dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se riconducibili a determinate fattispecie. In particolare, sono ammessi i carichi derivanti da imposte dichiarate ma non versate e dagli esiti dei controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972). Rientrano anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS per omesso versamento, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Ulteriore categoria: le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture (amministrazioni dello Stato).

La Rottamazione-quinquies ammette inoltre, purché ricadenti nelle fattispecie indicate, anche debiti già oggetto di precedenti definizioni (prime tre rottamazioni o “saldo e stralcio”) per i quali si sia verificata decadenza, nonché debiti già inclusi nella Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino persi i benefici. Restano invece esclusi i debiti compresi in piani della Rottamazione-quater (e riammissione) per i quali, sempre al 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute.



3. Quanto si paga: sanzioni e interessi “tagliati” e importi dovuti

Il vantaggio economico della definizione si concentra sulla sterilizzazione di accessori e componenti sanzionatorie. In linea generale, il contribuente versa solo il capitale residuo, oltre al rimborso spese per eventuali procedure esecutive e ai diritti di notifica. Non sono dovuti sanzioni e interessi contenuti nei carichi, interessi di mora, “sanzioni civili” sui crediti previdenziali e aggio.

Per le violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture, la definizione comporta l’esclusione anche delle somme dovute a titolo di interessi comunque denominati, incluse le maggiorazioni, oltre all’aggio.

4. Domanda di adesione: dove si presenta e quali dati servono

La richiesta va trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, tramite la sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, accessibile sia da area riservata sia da area pubblica.

In area riservata (accesso con SPID, CIE, CNS e, per professionisti e imprese, anche credenziali AdE), il sistema propone automaticamente l’elenco dei soli carichi rottamabili, consentendo di selezionare quelli da includere. Occorre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate; in caso di rateazione, ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

In area pubblica, senza credenziali, la domanda richiede l’inserimento dei numeri identificativi dei documenti (cartelle o avvisi di addebito INPS), la scelta della modalità di pagamento, un indirizzo e-mail per la ricevuta e l’allegazione della documentazione di riconoscimento.

5. Prospetto informativo e scadenze: comunicazione somme e piano rate

Per facilitare la verifica preventiva, è disponibile anche il servizio per richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi rottamabili e l’importo agevolato. In area riservata, il sistema invia entro 12 ore una e-mail con link di download valido 5 giorni; in area pubblica, dopo la convalida e la presa in carico, il contribuente riceve analoga e-mail (sempre con link valido 5 giorni).

Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile la Comunicazione delle somme dovute (esito, importi e moduli di pagamento). Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure fino a 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni, con prima (o unica) rata in scadenza il 31 luglio 2026. La definizione diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento della prima/unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

