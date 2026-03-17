Con la sentenza n. 5889/2026, le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su uno dei temi più rilevanti degli ultimi anni: gli effetti della “rottamazione quater” sui giudizi pendenti. La pronuncia risolve contrasti interpretativi significativi e offre indicazioni operative di grande impatto per avvocati, fiscalisti, enti creditori e operatori della riscossione. Il risultato è una lettura fortemente orientata alla funzione deflattiva della misura, in linea con gli obiettivi di riduzione del contenzioso. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Corte di Cassazione -SS.UU.civ.- sentenza n. 5889 del 15-03-2026 5889_03_2026_civ_noindex.pdf 267 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Estinzione immediata del processo: basta la prima rata

Il principio più innovativo riguarda il momento in cui si verifica l’estinzione del giudizio. Le Sezioni Unite chiariscono che essa si produce già con il pagamento della prima (o unica) rata della definizione agevolata, e non al termine del piano di pagamento.

Questa interpretazione, fondata su una norma di interpretazione autentica del 2025, supera definitivamente l’orientamento che subordinava l’estinzione all’integrale pagamento del debito. Sul piano pratico, si tratta di un cambio di paradigma: il processo si chiude subito, senza necessità di attendere anni per la conclusione della rateazione. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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2. Stop ai giudizi e inefficacia delle sentenze non definitive

Altro profilo di rilievo è rappresentato dagli effetti processuali dell’estinzione. La Corte stabilisce che, una volta perfezionata la definizione con il pagamento iniziale, il giudice deve dichiarare l’estinzione anche d’ufficio.

Non solo: tutte le sentenze e i provvedimenti non passati in giudicato diventano inefficaci. Questo comporta un vero e proprio “reset” del contenzioso, che rafforza la funzione acceleratoria della rottamazione e ne aumenta l’attrattività anche nelle fasi avanzate del giudizio.

3. Rottamazione estesa anche ai crediti non tributari

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda l’ambito applicativo della rottamazione quater. Le Sezioni Unite affermano che la definizione agevolata non è limitata ai debiti tributari, ma si estende a tutti i carichi affidati all’agente della riscossione entro il periodo previsto dalla legge.

Rientrano quindi anche crediti di natura non tributaria, purché riscossi mediante ruolo. Tra questi, assumono particolare rilievo i crediti derivanti da interventi pubblici, come quelli collegati al Fondo di garanzia per le PMI.

4. Crediti da Fondo PMI: natura pubblicistica e riscossione esattoriale

La Corte ribadisce che, a seguito dell’escussione della garanzia pubblica, il credito assume natura pubblicistica. Non si tratta più di un ordinario credito bancario, ma di una pretesa finalizzata al recupero di risorse pubbliche.

Da ciò deriva la piena legittimità della riscossione tramite ruolo e cartella, anche nei confronti dei fideiussori. Questo chiarimento consolida un orientamento già emerso in giurisprudenza e rafforza la posizione degli enti gestori e dell’agente della riscossione.

5. Effetti sui coobbligati: beneficio anche per chi non aderisce

La decisione affronta anche il tema, particolarmente delicato, dei coobbligati solidali. Le Sezioni Unite affermano che la definizione agevolata produce effetti anche nei confronti del coobbligato che non abbia aderito.

Il pagamento effettuato da uno dei debitori incide sull’unica obbligazione esistente e determina un effetto liberatorio generale. Si tratta di una soluzione coerente con i principi della solidarietà passiva e con la natura pubblicistica della definizione.

Per il coobbligato non aderente, la tutela si sposta sul piano interno, attraverso l’azione di regresso, ma non può più incidere sul rapporto con l’Amministrazione.

6. Una decisione orientata alla deflazione del contenzioso

La sentenza si inserisce in un quadro più ampio, legato anche agli obiettivi del PNRR. La Corte valorizza esplicitamente la funzione deflattiva della rottamazione, sottolineando la necessità di ridurre il numero dei giudizi pendenti.

In questa prospettiva, tutte le soluzioni interpretative adottate convergono verso un risultato chiaro: favorire la chiusura rapida delle controversie e incentivare l’adesione alle procedure di definizione.

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