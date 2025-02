Riscatto TFS non pagato per dipendenti pubblici

Il Trattamento di Fine Servizio, noto anche come TFS, rappresenta una forma di retribuzione differita spettante a molti dipendenti pubblici. In origine il TFS si applicava a coloro che erano stati assunti prima del 2000 con il regime di diritto pubblico, come docenti, militari, poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. Successivamente, con la riforma del pubblico impiego, si è passati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i nuovi assunti. Molti lavoratori si trovano così in una situazione ibrida, nella quale alcuni periodi di servizio sono coperti dal TFS e altri dal TFR. A complicare la questione si aggiunge il problema del riscatto dei periodi pre-ruolo o privi di copertura contributiva specifica.



Il quadro normativo di riferimento ha le sue radici nel D.P.R. 1032/1973, che disciplina la Buonuscita, e in alcune leggi successive come la legge 335/1995 e il decreto legislativo 165/2001. Queste disposizioni hanno introdotto automatismi nella liquidazione del TFS, ma al contempo hanno conservato l’obbligo, per determinati periodi non coperti da contribuzione, di presentare una domanda di riscatto in costanza di servizio.



Da ciò deriva che, secondo la lettura restrittiva dell’INPS, chi non ha prodotto la domanda di riscatto durante il rapporto di lavoro rischia di vedersi negare la quota di TFS relativa ai servizi pre-ruolo. In questo contesto si collocano però alcuni principi giuridici di rilievo.



L’INPS stesso, nel suo portale ufficiale, indica che l’Indennità di Buonuscita è generalmente corrisposta in maniera automatica e che il dipendente non deve presentare una domanda specifica. Vi si legge, in particolare, che “l’Indennità di Buonuscita è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione” e che l’accredito delle somme spettanti viene disposto in modo automatico sui conti correnti indicati dall’interessato. Questa indicazione sembra in netto contrasto con le prassi dell’INPS che, in determinate situazioni, nega il riconoscimento del TFS per i periodi di pre-ruolo in mancanza di una specifica domanda di riscatto presentata in costanza di servizio.



Da un lato la norma scritta (articolo 24 del D.P.R. 1032/1973) pare subordinare l’inclusione di tali periodi alla domanda, dall’altro la logica previdenziale farebbe ritenere il TFS come un diritto maturato con il servizio effettivo.



Per gli Avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli del Foro di Roma, esperti in diritto previdenziale, la giurisprudenza di legittimità ha talvolta affermato il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in base al quale l’assenza di una domanda formale non può privare il dipendente del diritto conseguito grazie al servizio prestato.