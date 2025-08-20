Risarcimento e prescrizione: i limiti dell’art. 578 c.p.p.

La Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento di una sentenza della Corte di Cassazione, in riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Enna, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui all’art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la parte civile, tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con due motivi la violazione degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale, a seguito di appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, provveduto in ordine alla domanda risarcitoria, pur in presenza di reato estinto per prescrizione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025” , giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon .

3. Conclusioni: la disciplina dell’art. 578 c.p.p. non si applica quando a proporre appello o ricorso è la parte civile



La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non è applicabile la disciplina di cui all’art. 578 c.p.p. che, come è noto, dispone quanto segue: “1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione”.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la disciplina dell’art. 578 c.p.p. non si applica quando l’impugnazione è proposta dalla parte civile, che ha diritto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p.[1], a una decisione autonoma e piena sul merito della propria domanda.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’inapplicabilità di siffatto articolo 578 del codice di rito penale.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.