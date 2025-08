Risarcimento danno iatrogeno: esclusa la rendita INAIL se inferiore

2. Le valutazioni del Tribunale



Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni che sono stati causati ai pazienti dai medici dipendenti della struttura sorge sulla base del contratto che si instaura tra il paziente e la struttura medesima al momento dell’accettazione.

A tal proposito, infatti, il giudice ha precisato che la struttura sanitaria risponde dei danni che il paziente subisce a causa dei trattamenti sanitaria che gli sono stati praticati, con colpa, dai medici dipendenti della struttura. Si tratta quindi di una forma di responsabilità contrattuale del committente per l’errore commesso dai suoi preposti.

Per andare esente da responsabilità la struttura sanitaria dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera ottimale e tempestiva tutti i servizi richiestigli e di essersi avvalsa di personale idoneo e competente per fornire detti servizi.

Alla struttura sanitaria non è richiesto di raggiungere effettivamente il risultato favorevole atteso dal paziente (cioè la sua guarigione), però la stessa deve svolgere la propria attività usando i mezzi scientifici più idonei per poter raggiungere detto risultato.

In considerazione di ciò, si configura un inadempimento dell’obbligazione gravante sulla struttura sanitaria non già quando non viene raggiunto il risultato atteso dal paziente (cioè la guarigione), ma quando la struttura e il personale di cui la stessa si è avvalsa non ha usato la diligenza richiesta per eseguire la prestazione professionale.

Per valutare la diligenza cui la struttura è tenuta, poi, bisogna avere riguardo alla natura dell’attività esercitata e al fatto che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o meno.

In secondo luogo, il giudice ha analizzato l’incidenza di una rendita corrisposta da parte di un ente previdenziale, rispetto al danno biologico subito dal danneggiato.

A tal proposito, il Tribunale ha evidenziato come, in tali casi, dall’importo liquidato a titolo di danno biologico permanente devono essere decurtate le somme che, per il medesimo titolo, sono già state corrisposte o verranno corrisposte dall’INAIL all’attrice.

Ciò in modo che il danneggiato percepisca il risarcimento del solo danno subito.

Secondo il giudice, infatti, i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale (come INAIL, INPS ecc.) riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, qualora l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale ha proprio lo scopo di risarcire lo stesso pregiudizio di cui il danneggiato chiede di essere ristorato.

Nel caso in cui il fatto dannoso abbia, quale conseguenza immediata e diretta, accanto al danno, anche un vantaggio per il danneggiato (come per esempio una rendita erogata da un istituto previdenziale), detto vantaggio deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento disposto a carico del responsabile. Ciò in quanto il danno non può costituire una fonte di lucro per il danneggiato e quindi la misura del risarcimento non può mai portare ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno subito e ristorarlo delle poste che egli ha perduto, ma non può portare ad una situazione migliore rispetto a quella che il danneggiato aveva al momento in cui ha subito l’illecito.

Pertanto, se la prestazione indennitaria che viene erogata dall’istituto previdenziale serve per coprire un pregiudizio che il lavoratore ha subito nel corso di un infortunio sul lavoro, tale rendita andrà a neutralizzare quella stessa perdita (e quindi a risarcire lo stesso danno) che la responsabilità risarcitoria del danneggiante mira a ristorare.

Infine, il giudice ha evidenziato come, nel caso in cui la vittima abbia subito un danno iatrogeno per un evento di malpractice medica, il meccanismo di cui sopra opera soltanto per l’eventuale eccedenza dell’indennizzo pagato dall’istituto previdenziale rispetto al valore monetario dell’invalidità permanente che sarebbe comunque residuata al danneggiato anche se non vi fosse stato l’errore medico (cioè rispetto al c.d. danno-base).



