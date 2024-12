Risarcibile la perdita del 3% di chance di sopravvivenza

È risarcibile anche la perdita del 3% di possibilità di sopravvivenza del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Palmi -sez. civ.- sentenza n. 746 del 21-11-2024 SENTENZA_TRIBUNALE_DI_PALMI_N._746_2024_-_N._R.G._00000771_2021_DEL_25_11_2024_PUBBLICATA_IL_21_11_2024.pdf 371 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. I fatti: la perdita di chance di sopravvivenza

I figli di una anziana signora adivano il Tribunale calabrese lamentando che intorno alle dieci di sera la loro madre 91enne, già affetta da cardiopatia, aveva accusato un dolore retrostenale e pertanto erano stati chiamati i sanitari del 118, i quali però, giunti in casa della signora e informati della sua patologia, avevano ritenuto che non fosse necessario il suo trasferimento in ospedale. Tuttavia, a causa del persistere del dolore, i familiari della signora avevano chiamato nuovamente il servizio 118 due ore e trenta minuti dopo e questa volta i sanitari avevano deciso di portarla in ospedale, dove le era stata diagnosticata “stemi in sedi anteriore” e dove era poi morta circa 7 ore dopo.

Gli attori sostenevano che il mancato trasferimento in ospedale durante il primo intervento del 118 ha impedito ai sanitari di somministrare alla paziente le cure indispensabili a limitare il danno cardiaco acuto a causa del quale la paziente è poi morta.

Conseguentemente, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, per la malattia da questi subita a carico della morte della madre nonché per perdita del rapporto parentale, e acquisiti iure hereditatis, per il danno biologico e le gravi sofferenze fisiche percepite dalla madre dal ricovero e fino alla sua morte.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio sostenendo che non vi era alcuna responsabilità a proprio carico, anche perché qualsiasi eventuale condotta fosse stata tenuta dai medici del 118 non avrebbe potuto evitare la morte della paziente, in quanto l’infarto miocardico acuto è statisticamente gravato da una significativa elevata mortalità. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

FORMATO CARTACEO Manuale pratico operativo della responsabilità medica La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024 58.90 € Scopri di più

2. Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale calabrese ha ricordato che la pretesa risarcitoria degli attori, iure hereditario, si inquadra nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in quanto tra la paziente della cui eredità si tratta e l’ospedale si instaura un contratto di spedalità. Pertanto, l’attore danneggiato deve fornire la prova del contratto, dell’aggravamento della situazione patologica o della insorgenza di una nuova patologia, del relativo nesso di causalità tra condotta e danno; mentre resta a carico del danneggiante la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente o che il danno è stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (oltre che inevitabile).

Invece, la pretesa risarcitoria iure proprio degli attori, si inquadra nella responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, in quanto non c’è alcun contratto tra quest’ultima e gli attori (congiunti della paziente deceduta). Pertanto, è onere della parte attrice dimostrare anche la colpa della struttura sanitaria (cioè la negligente e/o imperita condotta professionale) e il nesso di causalità tra detta condotta e il danno subito dalla predetta parte attrice.

Ciò detto, il giudice ha esaminato l’istituto della chance.

Essa consiste in un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente e economicamente suscettibile di autonoma valutazione rispetto agli altri beni giuridici. Non si tratta invece di una mera aspettativa.

Dal punto di vista ontologico, si sostanzia nella perdita della possibilità di conseguire il risultato utile.

Pertanto, allorquando l’attore riesce a provare la perdita di un risultato utile, si configura un danno concreto e attuale che deve essere risarcito.

La chance è quindi una possibilità che si verifichi il risultato utile, perciò il nesso causale tra la condotta colposa del responsabile e la perdita di tale possibilità deve essere accertato prescindendo dalla maggiore o minore idoneità della chanche a realizzare il risultato sperato.

Tuttavia, per poter essere risarcita la relativa perdita, la chance (o la possibilità di conseguire il risultato favorevole) deve presentarsi come seria ed apprezzabile (anche se naturalmente incerta nella sua verificazione).



Potrebbero interessarti anche: Diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione: da quando decorre?

Nella azione di responsabilità per contagio da emotrasfusione spetta al ricorrente provare l’avvenuta emotrasfusione