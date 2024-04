Riesame: termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori

In materia di riesame, all’indagato, che ne faccia richiesta, può essere assegnato un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal Pubblico ministero in udienza?

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 11985 del 21-12-2023 sentenza-commentata-art.-5-96.pdf 120 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: termine a difesa per esaminare nuovi elementi di prova

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava un’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.

Ciò posto, avverso questo provvedimento entrambe le indagate, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, era dedotta l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., segnatamente per avere utilizzato, ai fini della decisione, i verbali di sommarie informazioni testimoniali resi dalle persone offese dal reato precedentemente alla proposizione del riesame, ma depositati dal Pubblico ministero solo il pomeriggio antecedente la data della udienza. Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica. Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023 44.65 € Scopri di più

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte reputava la doglianza suesposta infondata.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale “annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza” – rilevavano che, se è dunque chiaro che non sussiste una preclusione in relazione alla produzione “nel corso dell’udienza” di elementi ulteriori rispetto a quelli originariamente disponibili – sia che si tratti di elementi anche prima della richiesta di riesame noti alla parte che li produce, sia che si tratti di elementi sopravvenuti (cfr. Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019), è, del pari, necessario che il Tribunale assegni all’indagato, che ne faccia richiesta, un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal Pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura.

Orbene, stante questo quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour evidenziavano come, nel caso di specie, ciò fosse pacificamente avvenuto poiché era stato lo stesso Pubblico ministero a comunicare l’avvenuto deposito degli atti il giorno precedente alle ore 15.35 e il Tribunale del riesame aveva, inoltre, concesso una sospensione ad horas della quale, però, i difensori non avevano inteso fruire, così rinunciando a far valere l’eventuale lesione del diritto di difesa.



Potrebbero interessarti anche: Quale valutazione comporta la revisione della sentenza di patteggiamento nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove

Cosa implica la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove in materia di revisione

Quali sono le prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c), c.p.p.