Riconoscimento della protezione internazionale: decreto in GU

2. Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sul riconoscimento dello status di rifugiato



IL decreto-legge in parola modifica in più punti il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha attuato la Direttiva 2005/85/CE, al quale reca le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. All’articolo 35-bis in tema di controversie sul riconoscimento della protezione internazionale, nei casi in cui la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi contemplate dalla norma stessa, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, col ricorso introduttivo. Il Ministero dell’interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica, e se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull’istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Inoltre, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Inoltre, avverso tale decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del Codice di rito civile. Il reclamo viene comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d’appello, sentite le parti, decide con decreto subito esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto viene comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera in tali procedimenti.



