Regolamenti (o sistema) di Dublino – Scheda di diritto

I Regolamenti di Dublino rappresentano una componente fondamentale del sistema di asilo dell’Unione Europea (UE). Essi stabiliscono i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato membro sia responsabile dell’esame di una domanda di protezione internazionale. Il loro obiettivo principale è evitare che un richiedente asilo venga spostato tra diversi Stati membri o presenti domande multiple in più paesi. Di seguito, una panoramica completa sui Regolamenti di Dublino, con particolare attenzione al Regolamento Dublino III, attualmente in vigore.

1. Evoluzione normativa dei Regolamenti di Dublino



Convenzione di Dublino (1990):

Prima forma di regolamentazione che mirava a evitare il fenomeno del “forum shopping” da parte dei richiedenti asilo. Non aveva valore giuridico vincolante, ma poneva le basi per la futura legislazione europea.

Dublino II (Regolamento CE n. 343/2003):

Introdotto per rafforzare il sistema e vincolare gli Stati membri all’applicazione di criteri unificati per la gestione delle richieste di asilo.

Dublino III (Regolamento UE n. 604/2013):

Attualmente in vigore, sostituisce Dublino II. È entrato in applicazione il 1° gennaio 2014, introducendo regole più dettagliate e misure di tutela per i richiedenti asilo.