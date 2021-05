Riaperture da domani 1 giugno: ristoranti

Bar e ristoranti: non più del 50% dei posti al chiuso

Bisogna attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza. Distanziamento tra i tavoli, igienizzante per le mani e mascherine quando ci si sposta all’interno del locale. Si potrà sfruttare non più del 50% dei posti che le attività avevano prima della pandemia. I tavoli saranno per quattro persone in caso di gruppi o di amici e potranno diventare da 6 o 8 per i nuclei familiari conviventi.

Bar e ristoranti: al chiuso obbligatorio prenotare

Per mangiare all’interno dei locali sarà comunque obbligatorio prenotare e lasciare, come è avvenuto anche la scorsa estate, un numero di telefono di riferimento per poter avvertire tutti in caso di ” allarme contagio”. Ovviamente invariate, invece, le regole per i tavoli all’aperto. Stessa cosa per i bar che non avevano aperto perché privi di spazi esterni. Sarà consentito consumare al banco seguendo sempre le regole di sicurezza, fermo restando il servizio ai tavolini.

