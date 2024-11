Responsabilità da custodia del condominio e imprudenza del condomino

Responsabilità da custodia: il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dall’imprudenza del condomino se appare di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del condominio. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 02/11/2023, n. 30394

Tribunale di Milano – sentenza n. 9548 del 05-11-2024 caduta-2051-responsabilita-sentenza.pdf 173 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: responsabilità da custodia del condominio

Un condomino (indossando scarpe con suola di gomma per la presenza di leggero nevischio) si recava presso il locale di raccolta rifiuti del condominio per depositare ‘umido’, carta e plastica nei bidoni per la differenziata. A causa di talune mattonelle non visibilmente sconnesse e distaccate del marciapiede che conduceva al locale spazzatura, cadeva per terra, battendo la spalla destra contro il muretto delimitante la zona dei cassonetti; un testimone lo aiutava a rialzarsi ed a rientrare nella suo appartamento; il giorno seguente, tuttavia, non riuscendo a sollevare il braccio, si recava dal medico curante e dopo accertamenti si sottoponeva presso l’ospedale della città ad un intervento chirurgico per riparare fra l’altro la cuffia dei rotatori. Successivamente denunciava l’accaduto al condominio ma l’assicuratore del medesimo negava ogni responsabilità. Di conseguenza citava in giudizio il condominio che considerava responsabile ex articolo 2051 c.c. dell’accaduto poiché la sconnessione delle mattonelle del marciapiede non era segnalata né illuminata; in ogni caso faceva presente di aver subito un danno non patrimoniale quantificabile in € 23.606,00 per i postumi permanenti e in € 8.918,00 per l’inabilità temporanea, importi da personalizzare, oltre a un danno patrimoniale di € 1.255,00. L’attore, pertanto, chiedeva di condannare il condominio, ai sensi dell’articolo 2051 o 2043 c.c., al risarcimento del complessivo danno di € 33.779,00. Il condominio convenuto (previa richiesta di integrazione del contraddittorio col suo assicuratore) chiedeva di rigettare la richiesta del condomino, per mancanza di responsabilità e, in subordine, domandava di essere manlevato dall’assicurazione del caseggiato. Quest’ultima si costituiva in giudizio ed eccepiva l’infondatezza della domanda sulla base del fatto che l’attore conosceva i luoghi e la sconnessione delle piastrelle nel locale ove si trovava il deposito rifiuti. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

FORMATO CARTACEO Manuale di sopravvivenza in condominio La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese. Luca Santarelli | Maggioli Editore 2024 20.80 € Scopri di più

2. La questione

Nell’ambito della responsabilità da custodia ex art 2051 c.c. la condotta colposa della vittima può assumere rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento?

3. La soluzione

Il Tribunale ha parzialmente dato ragione al condomino. Il giudicante ha osservato come il condominio nella comparsa di risposta abbia ammesso che “la situazione della disconnessione delle piastrelle era ben nota a tutti i condomini e da tempo tutti i componenti del condominio conoscevano lo stato dei luoghi”. Secondo il Tribunale il convenuto, quindi, pur messo a conoscenza della situazione di pericolo che ha causato il sinistro, per anni non ha provveduto a eliminarla e nemmeno a ridurla. In relazione all’a. 2051 cc, il giudice milanese ha ritenuto la domanda fondata ma solo parzialmente, giacché il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dall’imprudenza dell’attore, che è apparsa di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del convenuto, determinando perciò in pari misura, ex articolo 1227 c.c., la riduzione del risarcimento dovutogli. Il Tribunale ha però condannato il terzo assicuratore a tenere indenne il condominio degli importi che esso documenterà di aver versato all’attore in esecuzione della sentenza.



Potrebbero interessarti anche: La responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia

Condominio e danni da cose in custodia o rovina dell’edificio: La bufera di vento non esclude la responsabilità